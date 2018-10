EN ESTOS PAÍSES LOS NIÑOS CRECEN MENOS

Zara es una niña de Madagascar que tiene ocho años y mide 107 centímetros. Esto es casi 20 centímetros menos que la media global de crecimiento para su edad que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Igual que Zara, millones de niños alrededor del mundo no han podido lograr las metas normales de desarrollo físico. ¿Pero por qué? Se podría pensar que los factores que han atrofiado su crecimiento son la falta de alimento, el entorno en que viven o incluso sus genes. Pocos conocen el impacto en el desarrollo infantil que tiene la falta de acceso a agua potable y los sistemas de saneamiento. Zara vive en Morondava, una aldea en el este de Madagascar. E igual que ocurre en gran parte del país, la defecación en su aldea se realiza por lo general al aire libre. En su escuela no hay retretes, ni agua potable. Según un informe publicado por WaterAid, como Zara, 49% de los niños de Madagascar sufre retraso en el crecimiento. Pero Madagascar no es el único país con este problema. India es el país donde más niños -48 millones de menores de cinco años- sufren este trastorno, seguido de Nigeria -10,3 millones- y Pakistán, con 9,8 millones. El informe, titulado “No estar a la altura”, afirma que la atrofia en el crecimiento que es una consecuencia de la malnutrición en los primeros dos años de vida de un niño, es casi siempre irreversible y también afecta el desarrollo social y cognitivo del menor. La desnutrición severa y prolongada, que hace que los niños sean más bajos de lo normal para su edad, es causada principalmente por enfermedades transmitidas en agua contaminada o falta de saneamiento. La organización afirma que cerca de 25% de todos los casos de atrofia en el crecimiento están causados directamente por enfermedades diarreicas en los primeros dos años de vida. Según WaterAid, 650 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable o sistemas de saneamiento.