Fantosmia, cuando tu nariz te juega una mala pasada

Hoy hablamos de alucinaciones olfativas o percepción de olores fantasma. Descubren que son mucho más frecuentes de lo que pensábamos

¿Hueles cosas que no están ahí? Si es así, no estás solo. Un estudio publicado en JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery encontró que la llamada percepción del olor fantasma es mucho más común de lo que se podría pensar.



Básicamente describe la experiencia de oler algo (como podría ser olor a quemado) que no está allí. Esta experiencia está bien documentada, pero se han llevado a cabo muy pocas investigaciones específicas.



Los científicos del Programa de Epidemiología y Bioestadística del Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación realizaron recientemente un estudio sobre la fantosmia y se preguntaron por qué algunas personas lo sufren y otras no.

"A menudo se pasan por alto los problemas del olfato, a pesar de su importancia. Pueden tener un gran impacto en el apetito, las preferencias alimentarias y la capacidad de oler señales de peligro como fuego, fugas de gas y comida en mal estado", aclara Judith A. Cooper, directora del programa.

Los investigadores tomaron datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición. Usaron datos de más de 7.000 personas mayores de 40 años, tomadas en 2011-2014.



Dentro del cuestionario estaba la pregunta: "¿A veces hueles un olor desagradable cuando no hay nada?" Descubrieron que, en general, el 6,5% de las personas mayores de 40 años experimentaban alucinaciones olfativas, lo que equivale a alrededor de 1 de cada 15 personas.



El sentido del olfato tiende a disminuir con la edad, pero con este trastorno parece suceder lo contrario. Alrededor del 5% de los mayores de 60 años experimentó el fenómeno, pero la cifra fue mucho mayor en el rango de 40-60 años.

El estudio también reveló que la fantosmia afectaba a las mujeres con casi el doble de frecuencia que a los hombres, y esta diferencia de sexo era más pronunciada en el grupo de 40-60 años.



Cuando los científicos buscaron posibles factores de riesgo, descubrieron que el riesgo aumentaba para las personas con una salud general deficiente o un nivel socioeconómico más bajo.

Según los investigadores, este último factor de riesgo podría deberse a que las personas con un nivel socioeconómico más bajo podrían estar expuestos a niveles más altos de contaminantes ambientales y toxinas.

Factores de riesgos

Aquellos con la sensación de boca seca tenían tres veces más riesgo de los que no solían presentar este signo. Las lesiones en la cabeza también aumentan el riesgo; 1 de cada 10 personas que experimentaron una pérdida de conciencia debido a una lesión en la cabeza informaron tener alucinaciones olfativas. Sin embargo, las lesiones en la cara, la nariz o el cráneo sin pérdida de conciencia no afectaron el riesgo.



Además, las personas que fumaban cigarrillos con regularidad tenían más probabilidades de sufrir estas alucinaciones. No así el consumo general de alcohol, pues los que bebían alcohol más de 3 días a la semana tenían un riesgo menor.

"No se comprenden las causas de la percepción del olor fantasma. La afección podría estar relacionada con células hiperactivas con detección de olores en la cavidad nasal o quizás con un mal funcionamiento en la parte del cerebro que entiende las señales de olor", expone Kathleen Bainbridge, líder del estudio.



"Un buen primer paso para comprender cualquier condición médica es una descripción clara del fenómeno. A partir de ahí, otros investigadores pueden formar ideas sobre dónde buscar nuevas causas y, en última instancia, sobre cómo prevenir o tratar la enfermedad", concluye.