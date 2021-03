Polonia se enfrenta a Inglaterra debilitada por la baja de Lewandowski

Cracovia (Polonia), 29 mar (EFE).- El delantero polaco Robert Lewandowski no jugará en el clasificatorio para el Mundial del miércoles contra Inglaterra por una lesión leve y une así su baja a la de otros dos jugadores de la selección con coronavirus.



El presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Zbigniew Boniek, confirmó este lunes en la radio polaca que Lewandowski no será convocado contra Inglaterra y añadió: "Tenemos varios jugadores más con lesiones leves (...). Viajamos a Inglaterra dándonos cuenta de que la selección inglesa es fuerte y la favorita no solo de este partido, sino de este grupo. "



El delantero polaco, que atraviesa un gran estado de forma, tuvo que ser sustituido ayer tras jugar 63 minutos y marcar dos goles en el partido disputado en Varsovia contra Andorra (3-0) al sufrir daños en el ligamento colateral de la rodilla derecha.



Con su ausencia aumenta la lista de bajas para el partido contra Inglaterra, pues tanto el centrocampista del Leeds United Mateusz Klich como el portero de reserva Lukasz Skorupski han dado positivo por coronavirus recientemente y no podrán ser convocados.



Los polacos comenzaron la ronda de clasificación para la Copa del Mundo de Catar con un empate 3-3 contra Hungría en Budapest y consiguieron tres puntos con la victoria por 3-0 de ayer contra Andorra en un partido bronco e incómodo.



En la tabla del grupo I, donde Polonia compite con Inglaterra, Hungría, Andorra y San Marino, la selección dirigida por Paulo Sousa ocupa el segundo lugar ex aequo con Hungría (4 puntos cada uno), mientras que sus mayores rivales en la disputa por el primer puesto, Inglaterra, han cosechado dos victorias, ganando 2-0 a Albania y 5-0 a San Marino, ambos en casa.



En un comunicado la Federación de Fútbol polaca ha hecho público que el delantero polaco de 32 años volverá a su club, el Bayern de Múnich, para recuperarse durante los 5 o 10 días que requieren este tipo de lesiones, lo que le obligará a perderse dos encuentros de gran importancia de la Bundesliga y la Champions League en los próximos días.



La desafortunada lesión de Lewandowski le privará de disputar los que posiblemente sean los tres partidos más importantes del año hasta la fecha: el choque contra el Leipzig, actualmente segundo en la liga alemana, el partido de la Champions contra el París Saint Germain y el importantísimo encuentro contra los ingleses en Wembley.



Aparte del proceso de clasificación para el Mundial, Polonia confía en el talento de su jugador estrella para superar los próximos compromisos de la Eurocopa y jugará el 14 de junio en Dublín contra Eslovaquia, el 19 de junio en Bilbao contra España y el 23 de junio en Dublín contra Suecia.

