Sulaimán anuncia que el CMB no avalará peleas de rusos y bielorrusos

México, 1 mar (EFE).- Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), anunció este martes que su organismo no avalará peleas con boxeadores rusos o bielorrusos por el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania.



“Hemos decidido que no sancionaremos funciones con boxeadores rusos y bielorrusos. Es una decisión terrible, pero necesaria para demostrar que el mundo del deporte, del boxeo y que todos queremos la paz”, dijo.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo explicó que esta determinación se mantendrá hasta que haya un alto al conflicto bélico en el que Rusia es apoyada por Bielorrusia contra Ucrania.



“Inicialmente no sancionaríamos peleas en Rusia, pero viendo la gravedad de la situación decidimos no sancionar peleas que involucren a boxeadores rusos y bielorrusos hasta que haya un avance definitivo hacia la paz”.



Sulaimán destacó que la determinación de no avalar contiendas en las que aparezcan pugilistas rusos y bielorrusos también la adoptarán la Organización Mundial y la Federación Internacional de Boxeo.



“Me da gusto tener un frente común con los organismos de la Organización y la Federación para demostrarle al mundo que estos conflictos se deben resolver en un escritorio y no de la manera en que se está haciendo”, subrayó.



El jerarca del CMB mencionó que con esta postura no pretende ponerse del lado de ninguna nación.



“Es absolutamente reprochable cualquier acto de guerra, no es buscar culpables o estar de un lado u otro, no podemos ver que muere gente inocente y cómo mueren soldados de Ucrania y Rusia”, enfatizó.



El dirigente reconoció pesar porque con este anuncio se lastima a mucha gente que trabaja en el Consejo Mundial de Boxeo.



“Es una decisión dolorosa, tenemos muchos amigos rusos; promotores, entrenadores, jueces, boxeadores, por eso queremos que esto se reactive lo más pronto posible, lo único que buscamos es que vuelva la paz en Ucrania”.



Sulaimán no quiso opinar sobre la pelea programada para el 7 de mayo entre el ruso Dmitry Bivol, campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el monarca absoluto de los supermedianos Saúl 'Canelo' Álvarez.

“Prefiero no opinar en este momento sobre esa pelea, en este momento lo que importa es esta unión entre los distintos organismos que se han sumado para buscar la paz”, dijo respecto a la contienda que sancionará la AMB.



El combate entre Bivol y 'el Canelo' aún no cuenta con una sede para su realización.