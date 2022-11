Pedri desea una final ante Messi y lamenta baja de Benzema

El salto que dio Pedri, al pasar de jugar en Las Palmas al Barcelona y la selección española con tan solo 17 años, contó con la ayuda de una leyenda como Messi

Pedro González 'Pedri' deseó, en una entrevista concedida a la Agencia EFE, disputar la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Argentina de Lionel Messi, al que estará eternamente agradecido por lo compartido con él en sus primeros pasos en la elite, y lamentó la baja de última hora de Karim Benzema, un "varapalo" para la vigente campeona del mundo, Francia.



"Messi era el mejor jugador que había visto y tras jugar con él solo puedo decir que estar a su lado fue un privilegio. Le doy las gracias por lo bien que se portó conmigo. Me trató muy bien desde el primer momento. Dentro del campo te hace fácil jugar", aseguró en un mensaje de agradecimiento y admiración.



El salto que dio Pedri, al pasar de jugar en Las Palmas al Barcelona y la selección española con tan solo 17 años, contó con la ayuda de una leyenda como Messi. "Nos daba consejos para que estuviésemos tranquilos y jugásemos lo mejor posible. Me decía que me soltase dentro del campo. Cuando te dice eso una persona como Leo, te vale el triple que cuanto te lo dice otro".

Por todo ello, si Pedri tiene que elegir un rival al que enfrentarse en el Mundial de Qatar, no duda en elegir a Argentina, a la que ve favorita junto a Brasil y Francia al título.

"Si me enfrento a la que me gustaría sería lo mejor hacerlo en una final", deseó. "Sería a Argentina, sobre todo por jugar contra Leo y sufrirlo en contra, que nunca lo he sufrido. Sería un recuerdo muy bonito".



"Argentina es una de las favoritas junto a Francia y Brasil, selecciones que tienen mucho potencial arriba y mucha pólvora. Veremos qué pasa porque en un Mundial nunca se sabe", añadió en un distendido encuentro con EFE en la Universidad de Catar.





Pedri lamentó el último golpe que ha recibido el fútbol antes del inicio de la gran cita, con la lesión muscular de Karim Benzema que le ha provocado su vuelta a Madrid.



"Benzema es un jugador de clase mundial que tiene muchísima calidad, sobre todo sin balón. Los demarques que hace los hacen muy pocos jugadores en el mundo y es un varapalo que un jugador como él se pierda el Mundial".