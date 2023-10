La selecciones de Panamá y Costa Rica se medirán este lunes en el arranque del grupo C de la Copa Oro 2023 de fútbol en el Estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale (EE.UU.), con la intención de mejorar la imagen dejada en torneos anteriores.



El entrenador hispano-danés Thomas Chrisrtiansen no hizo cambios de su convocatoria de Liga de Naciones, mostrando confianza en el grupo que hasta el momento es la base de la selección panameña que afrontará las próxima eliminatorias mundialistas.



Para el equipo panameño -cuyo 'once' presenta un promedio de edad de 27,9 años- ésta será su undécima participación en la Copa Oro, el torneo más importante del área.



La roja centroamericana, que perdió sus últimos dos partidos, ambos en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf, ante Canadá y México, es una de las selecciones llamadas a avanzar en el grupo C de la Copa Oro junto a Costa Rica.

Costa Rica llega a este torneo en medio de una crisis y la misión del entrenador colombiano Luis Suárez es demostrar lo contrario.



Previo a su debut, el cuadro costarricense acumuló derrotas en partidos amistosos frente a Guatemala por 1-0 hace una semana, y contra Ecuador por 3-1 el pasado martes.



Los ticos también quedaron fuera en fase de grupos Liga de Naciones de Concacaf a manos de los panameños.



En ese certamen, Panamá le ganó los dos partidos del grupo a Costa Rica, incluida su primera victoria en San José en un partido oficial en la historia.



Para la Copa Oro, torneo que los ticos nunca han ganado y en el solo en 2002 alcanzaron la final, Suárez convocó a un grupo de futbolistas jóvenes en una mezcla con futbolistas de experiencia en Mundiales, pero con la ausencia por lesión del portero del PSG francés Keylor Navas.

Según los medios de comunicación de Costa Rica, el puesto de Suárez podría estar en juego en la Copa Oro, por el bajo rendimiento mostrado por la selección.



- Alineaciones probables:



Costa Rica: Kevin Chamorro; Keysher Fuller, Pablo Arboine, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Celso Borges, Cristopher Núñez; Carlos Mora, Josimar Alcocer y Joel Campbell.



Entrenador: Luis Suárez



Panamá: Orlando Mosquera; Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Harol Cummings, Eric Davis, César Blackman; Anibal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas, Freddy Gondola; Ismael Díaz.



Entrenador: Thomas Christiansen



Árbitro: Drew Fischer (CAN)



Estadio: el Estadio DRV PNK, en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.