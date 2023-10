Luis Enrique sobre Mbappé: "Espero que el club y el jugador lleguen a un acuerdo"

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique, mostró este viernes su confianza en que Kylian Mbappé y la dirección del club "lleguen a un acuerdo" que desbloquee la situación actual, con el atacante apartado de la primera plantilla por su negativa a renovar su contrato.



"Es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre el club y el jugador, antes de que yo estuviera. Espero y deseo que club y jugador lleguen a un acuerdo", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa a su primer partido de liga de este sábado contra el Lorient.



"Como dijo el presidente, el club está por encima de jugadores, entrenadores o directores deportivos, y lo comparto al cien por cien", afirmó Luis Enrique.



Preguntado de nuevo sobre la situación del jugador estrella del PSG y de la selección francesa, Luis Enrique dijo claramente: "No pienso decir nada más".



Mbappé y el presidente del PSG, Nasser al Khelaifi, mantuvieron una reunión el pasado martes en la que ambos no se movieron de las posiciones que han mantenido hasta ahora.



Por una parte, el jugador quiere jugar esta temporada sin renovar su contrato, que expira en junio de 2024, pero sin ampliarlo, y no prevé salir traspasado durante esta ventana del mercado.



Mientras, Al Khelaifi insistió en que si el jugador no renueva seguirá apartado del primer equipo, entrenando aparte y sin jugar, según coincidieron varias informaciones de la prensa francesa.