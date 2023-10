Giannis Antetokounmpo renuncia al Mundial

El griego Giannis Antetokounmpo, pívot de los Milwaukeee Bucks y gran estrella de la NBA, comunicó a través de sus redes sociales que no está preparado para competir al nivel que necesita para participar en el Mundial, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia, a partir del 25 de agosto.



Tras una larga temporada en la que asegura que ha llevado su cuerpo "al límite para ser el jugador" que necesita ser para ayudar su equipo a lograr sus objetivos, Antetokounmpo dijo: "Tras meses de trabajo y múltiples reuniones con el personal médico está claro que no estoy preparado para competir al nivel que necesito para participar en el Mundial".



"Esta no era una elección, sino mi única opción para asegurarme de volver al nivel de baloncesto que tanto me ha costado alcanzar hasta ahora en mi carrera. Estoy muy decepcionado por este resultado, pero fue una decisión tomada con el personal médico", añadió el '34'.



Aunque disgustado por tal decisión, el baloncestista natural de Atenas, aseguró que va a seguir esforzándose "para estar listo la próxima vez" que le llamen y afirmó que su objetivo personal es el de clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2024 y representar a su selección.