Mbappé vuelve a ser integrado en el grupo principal en el entrenamiento del PSG

08:18 AM

Kylian Mbappé fue reintegrado este domingo al grupo principal de entrenamiento del Paris Saint-Germain (PSG) tras haber mantenido conversaciones "muy constructivas" con el club.



"Tras unas conversaciones muy constructivas y positivas entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé antes del partido PSG-Lorient del sábado 12 de agosto, el jugador se ha reincorporado esta mañana a la primera plantilla de entrenamiento", confirmaron a EFE fuentes del equipo.





Mbappé, de 24 años y capitán de la selección francesa, había estado entrenando con los descartados del equipo y no viajó a Asia para la gira veraniega del PSG, a consecuencia del pulso que mantiene con la directiva del club sobre su futuro.



Igualmente vio anoche desde la grada, junto al nuevo fichaje Ousmane Dembélé, el debut en la nueva temporada de la Liga francesa del equipo comandado por Luis Enrique.

Leer más: Mbappé se queda esta temporada en el PSG, anuncia Le Parisien



Ese partido se saldó con un empate a cero, en casa ante el Lorient, evidenciando la falta de pegada del once parisino.



El club tenía previsto para hoy una jornada de entrenamiento ligera tras el encuentro.



No ha trascendido el contenido de las conversaciones que han motivado esta mejora de las relaciones entre el delantero francés y el club.



El conflicto entre ambas partes comenzó cuando trascendió la intención de la gran estrella del equipo de no activar la renovación por un año más, opcional en su presente contrato, que terminaría así al final de esta temporada.



Eso significaría que al finalizar el contrato Mbappé sería libre para marcharse gratis a otro club, algo que la directiva catarí del PSG busca evitar a toda costa.



Del lado del club, la preferencia era convencer al jugador de renovar, pero la negativa de Mbappé había activado una estrategia de presión contra el jugador, manteniéndolo apartado del grupo principal, y tajantes declaraciones por parte del presidente, Nasser Al-Khelaïfi.