El Mundial de baloncesto que comienza el próximo 25 de agosto en Filipinas, Japón e Indonesia será el "más exitoso" en términos comerciales de la historia, según la FIBA.



Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA, aseguró en una mesa redonda en la que estuvo EFE, que se han cumplido las expectativas respecto al número de patrocinadores que se han unido al Mundial y que esto provocará un éxito económico en el torneo.



"No se puede negar que el número de patrocinadores que tenemos hace que esta Copa del Mundo sea, en términos comerciales, la más exitosa de la historia", dijo Zagklis, que comentó que se han vendido todos los paquetes de patrocinadores, elevando la cifra de colaboradores hasta los 34.



De estos 34, diez son globales y 24 locales, destacando entre ellos Nike, Tencent, Tissot, Wanda y San Miguel.



Zagklis no quiso dar cifras aproximadas sobre cuánto generará el evento, debido a que aún no se conoce cuánto se recaudará con las entradas, pero sí comentó que en la reunión de la FIBA de la semana que viene previa al torneo, podrán presentar "unos grandes resultados", sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que ha ocurrido desde el último Mundial en China en 2019.



La edición de 2023 será la primera en la historia en repartirse entre tres países, con cinco ciudades diferentes que albergarán los partidos. La fase de grupos se dividirá entre Jakarta (Indonesia), Okinawa (Japón), Ciudad Quezón (Filipinas), Bocaue (Filipinas) y Pasay (Filipinas), que además albergará la fase final.



"La organización ha estado enfocada en facilitar el torneo a los aficionados y a los jugadores. Su bienestar es la prioridad. Va a ser simple, 16 de los equipos, es decir, la mitad, no van a tener que viajar, mientras que los otros 16 solo tendrán que hacer un viaje", aseguró Zagklis.



Sobre la posibilidad de continuar con el modelo de varias sedes en una misma edición después del Mundial de Catar en 2027, Zagklis dejó caer que es posible y que ya fue una posibilidad para el torneo de dentro de cuatro años.



"No hemos anunciado aún las condiciones para 2031, pero sí ya hemos estado abiertos a esa posibilidad en dos ediciones, en 2031 es probable que también. Cuando terminemos este torneo podremos ver mejor si puede ser en tres países o con otro número".