messi vuelve al once

Tras empezar como suplente el pasado sábado en la victoria contra los New York Red Bulls, el argentino Lionel Messi volverá al once titular este miércoles para el partido del Inter Miami contra el Nashville en DRV PNK Stadium, en otra prueba de fundamental importancia en la lucha de su equipo por una plaza en la postemporada.



Messi lleva once goles en nueve partidos desde su llegada al Inter Miami, cuyos horizontes han cambiado radicalmente en poco más de un mes. El argentino ya le dio al club de Gerardo 'Tata' Martino el primer título de su historia, en la Leagues Cup, y reeditará este miércoles la final de ese torneo, esta vez en casa y en la MLS.



En Nueva York, el astro argentino fue suplente para gestionar energías tras el enorme desgaste realizado en las semanas precedentes, pero Martino confirmó este martes en rueda de prensa que cuenta con el argentino como titular.



"El partido que necesitaba para tener un poco de recuperación fue el pasado en Nueva York, lo mismo que con Sergi Busquets así que si no hay ningún inconveniente va a ser del partido", dijo Martino.



"Es muy difícil no diseñar el equipo alrededor de él y la manera en la que nosotros podemos lograr su mejor versión. Todos los esquemas que vamos usando, siempre lo hacemos pensando en cómo él puede tener mayor incidencia dentro del partido. Hasta ahora en ese sentido vamos bien porque el resto de futbolistas entienden muy bien cuál es la idea y de qué manera podemos explotar mejor las posibilidades de Leo sin dejar de ser un equipo", agregó el técnico argentino.



El Inter Miami es penúltimo en Este y está a once puntos del Chicago Fire, noveno, que ocupa la última plaza que da acceso a los 'playoffs'. Eso sí: el club de Martino tiene dos partidos menos.



El duelo contra el Nashville adquiere enorme importancia en sus ambiciones de remontada, aún más si se considera que el Inter Miami perderá a su estrella durante la fecha FIFA de septiembre.



Messi seguirá disponible para la cita con el Nashville y para la siguiente, en Los Ángeles contra el Los Ángeles FC, vigente campeón de la MLS, pero acudirá a continuación a la concentración de Argentina.



La selección campeona del mundo arrancará la fase de clasificación al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, contra Ecuador y Bolivia.



La baja del argentino representa un notable problema para el Inter Miami y la MLS está estudiando parar la competición a partir de 2024 para evitar tener que renunciar a su estrella más brillante.



"Tengo entendido que para el siguiente año lo están analizando y es probable que eso suceda", afirmó Martino en una rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Nashville.



Entre los demás partidos destacados de la jornada, el Atlanta United del argentino Thiago Almada se medirá con el Cincinnati, el mejor equipo de la MLS este año, mientras que el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera, finalista de la Copa US Open, se medirá con el Columbus Crew de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.