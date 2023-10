Leo Messi compra una mansión por 10,8 millones de dólares en Florida

El astro argentino Lionel Messi, que ha protagonizado desde su llegada al Inter Miami la espectacular escalada de triunfos de este equipo en la MLS, compró por 10,8 millones de dólares una mansión frente al mar en Fort Lauderdale, en el condado de Broward (45 kilómetros al norte de Miami), informó este lunes un medio especializado.



La propiedad localizada frente al mar en la urbanización Bay Colony, de Fort Lauderdale, tiene 0,4 acres de terreno y dos muelles de 51 metros, además de una piscina frente al mar, un gimnasio y spa y una cocina de diseño italiano, recogió el medio especializado en bienes raíces The Real Deal (TRD).



La suite principal de la mansión que ocuparán Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, abarca una enorme superficie de 149 metros cuadrados.



La mansión, que fue construida en 1988 y ampliada en el año 2000, está localizada a unos 8 kilómetros del estadio Drive Pink y de las instalaciones de entrenamiento adyacentes del Inter Miami en Fort Lauderdale.



El exjugador del Barcelona y su esposa adquirieron la propiedad de 976 metros cuadrados y ocho habitaciones a través de una compañía dirigida por el administrador patrimonial de Messi, Alfonso Nebot, según los registros a los que tuvo acceso TRD.



A finales de agosto pasado, el centrocampista español Sergio Busquets, que comparte vestuario con Messi en el Inter Miami, compró por 8,7 millones de dólares una mansión frente al mar también en el condado de Broward, en concreto en la zona conocida como Sea Ranch Lakes.



Busquets, exjugador también del Barcelona, pagó alrededor de 8,7 millones de dólares por la casa de 660 metros cuadrados, siete habitaciones, seis baños y un garaje para tres autos.



El Inter Miami ganó en agosto pasado la final de la Leagues Cup contra Nashville SC en la tanda de penaltis.



El argentino, que había debutado menos de un mes atrás con el conjunto de Florida, guió al Inter Miami al primer trofeo de su historia, tras siete triunfos consecutivos.



El Inter Miami aprobó el sábado pasado con sobresaliente su primer partido sin Messi desde el aterrizaje en Florida del argentino en una jornada reducida de la MLS.



Con Leo Messi concentrado con la selección argentina y otros siete jugadores también con sus combinados nacionales (incluidos el venezolano Josef Martínez, el finlandés Robert Taylor y el estadounidense Benjamin Cremaschi), el Inter Miami firmó un triunfo vital al derrotar por 3-2 al Sporting Kansas City.



El Inter Miami lleva doce partidos invicto desde que llegó Messi (once triunfos y un empate). Ha conquistado su primer título (la Leagues Cup), se ha clasificado para otra final (la Copa US Open) y ahora tiene 28 puntos tras 26 partidos disputados en la MLS.