Vendidas por 7,8 millones de dólares seis camisetas llevadas por Messi en Qatar 2022

La camiseta con la que Messi levantó la Copa del Mundo no formó parte del lote

Seis camisetas llevadas por el futbolista argentino Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 fueron vendidas este jueves en la casa de subastas neoyorquina Sotheby's por siete millones ochocientos tres mil dólares.



Se estimaba que este especial lote, con elásticas llevadas por Messi en su camino hacia la anhelada corona mundialista, pudiera superar los 10 millones de dólares y establecer un nuevo récord en las subastas de colecciones de ropa deportiva.



Sin embargo, el récord de una camiseta llevada por Michael Jordan en las Finales de la NBA de 1998, vendida por 10,1 millones de dólares, finalmente no fue superado.



La subasta se abrió el pasado 30 de noviembre y se cerró este jueves 14 de diciembre a las 12 hora local (5.00 GMT).



El ganador de esta puja se hizo con un lote que incluye seis camisetas de la selección argentina con el número 10 y el nombre de Messi a la espalda, vestidas en la primera mitad de la final, en la semifinal, cuartos de final, dieciseisavos y dos de los partidos clasificatorios, según informó Sotheby's.



De acuerdo con esta información, la camiseta con la que Messi levantó la Copa del Mundo no formó parte del lote.



Una parte no explicitada de los 7.8 millones de dólares recaudados irá destinada al proyecto UNICAS del Hospital pediátrico Sant Joan de Déu de Barcelona.