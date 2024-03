El Al Nassr de Cristiano Ronaldo deberá remontar para acceder a las semifinales

Equipo de Periodistas

Marzo 04, 2024 03:53 PM

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo deberá remontar una desventaja de un gol si quiere acceder a las semifinales de la Liga de Campeones asiática, tras caer este lunes por 1-0 ante el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos en el partido de ida de los cuartos de final.



Una derrota que el delantero portugués pudo evitar a falta de diez minutos para la conclusión con un potente remate desde el interior del área que sólo una sensacional parada del guardameta local Khalid Eisa impidió que acabara en gol.



Oportunidad que no impidió que Cristiano Ronaldo, que tuvo que escuchar como desde las gradas los aficionados emiratíes coreaban el nombre del argentino Lionel Messi, se viese eclipsado por la gran actuación del atacante marroquí del Al-Ain, Soufiane Rahimi. El defensa Aymeric Laporte (d) , del Al-Nassr, es expulsado durante el partido de cuartos de final de la Cahmpions asiática que han jugado Al Ain y Al-Nassr en Al Ain, Emiratos Árabes Unidos.





El internacional marroquí se convirtió en todo momento en un quebradero de cabeza para la zaga del Al Nassr saudí, en el que volvió a actuar como titular el central español Aymeric Laporte, que acabó expulsado tras ver la tarjeta roja a los 94 minutos.



De hecho a los veintiocho minutos sirvió un preciso balón para que el paraguayo Alejandro Romero 'Kaku' firmase el 1-0 para el Al-Ain.



Un gol que nunca subió al marcador al comprobar el colegiado del encuentro al revisar las imágenes de video que el jugador marroquí se encontraba en posición antirreglamentaria en el inicio de la acción.



Nada pudo impedir, sin embargo, que dieciséis minutos más tarde, el 44, Soufiane Rahimi firmase el que a la postre sería el definitivo 1-0 al resolver con calidad en el área un sensacional pase filtrado del paraguayo Kaku.



Tanto al que a punto estuvo de responder unos segundos más tarde Cristiano Ronaldo, que regresó al once inicial tras cumplir el encuentro de sanción con el que fue castigado por responder con gestos "inmorales" a los gritos de Messi, Messi en un partido de la Liga Saudí, con un disparo que detuvo el guardameta local.



No volvería a inquietar el Al Nassr la portería local hasta los minutos finales de la segunda mitad, cuando Cristiano Ronaldo volvió a estrellarse con el portero del Al Ain Khalid Eisa.



Todo lo contrario que el equipo emiratí que pudo ampliar su ventaja a los 71 minutos en una acción de Soufiane Rahimi que acabó en gol, aunque no subió al tantedor por fuera de juego del atacante marroquí.



Una circunstancia que no impidió al Al-Ain lograr un triunfo (1-0) que obligará a Cristiano Ronaldo y a los suyos a remontar en el choque de vuelta que se disputará el próximo lunes, 11 de marzo, en el Al Awwal Park de Riad.EFE