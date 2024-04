Álvaro Fidalgo quiere ganar, al menos, un título más con América antes de volver a Europa

Fidalgo señaló como primer paso en su proyecto la clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf a expensas de New England Revolution estadounidense

Equipo de Periodistas

Abril 08, 2024 07:14 PM

El centrocampista español Álvaro Fidalgo, del campeón del fútbol mexicano, América, afirmó este lunes que antes de volver a jugar en Europa espera ganar la Copa de Campeones de la Concacaf para disputar el Mundial de Clubes 2025.

"En las últimas semanas me han puesto como en cinco equipos diferentes, pero yo estoy centrado en ganar dos títulos y nada más. No hay nada en mi mente que no sea salir de nuevo campeón con el América en Liga y en Concacaf para jugar el Mundial de Clubes", dijo a periodistas.

Fidalgo señaló como primer paso en su proyecto la clasificación a las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf a expensas de New England Revolution estadounidense.

América se impuso en el partido de ida por 0-4.

"Es importantísimo para el equipo y para la afición conseguir ese premio del Mundial de Clubes. Desde el principio de este año nos marcamos ese objetivo, por eso queremos ganar este torneo. Nos hace mucha ilusión y no pensamos en nada más, para nosotros es prioridad estar en ese Mundial de Clubes", subrayó.

El español reconoció que en el camino para lograr dicho objetivo el entrenador brasileño André Jardine ha sido fundamental desde su llegada al comienzo del torneo Apertura 2023 en el que salieron campeones.

"En el pasado nos caíamos antes de dar ese gran paso, pero desde que llegó André eso cambió. El nos dijo que venía a hacer historia desde la primera charla; nos conectamos rápido con eso y lo refrendamos con el título. Ahora estamos en un gran momento y muy felices de estar aquí", concluyó.

América, el mayor ganador de ligas en México, es el equipo que más veces ha triunfado en el certamen de la Concacaf con siete títulos, su trofeo más reciente data del 2016.

El ganador de esta serie de los cuartos de final entre Águilas y Revolution se medirá en las semifinales al que se imponga entre Pachuca y Herediano.