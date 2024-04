Usain Bolt: "Me hubiera encantado competir con Mbappé en mi etapa dorada"

Equipo de Periodistas

Abril 22, 2024 04:20 PM

El exatleta jamaicano Usain Bolt, ganador de ocho medallas de oro en tres Juegos Olímpicos, declaró que le hubiera "encantado competir con el futbolista francés del París Saint Germain Kylian Mbappé para ver en cuánto corre los cien metros y elogió al atacante británico del Real Madrid Jude Bellingham, "uno de los mejores jugadores del mundo".



Usain Bolt, poseedor de cuatro Premios Laureus, acudió a la gala celebrada en Madrid, dónde entregó el premio a la mejor deportista de 2023 a la futbolista del Barcelona Aitana Bonmatí.



"Es estupendo ver el talento que hay en el deporte y el deporte femenino. Estaba un poco nervioso pero me ha encantado entregar ese premio", dijo en conferencia de prensa Bolt, que aseguró que "los deportes son una parte fundamental de lo que ocurre en el mundo".



"Cuando competía en Jamaica todo el mundo me veía. Si nos unimos podemos hacer un mundo mejor", subrayó.



Usain Bolt compartió alfombra roja y gala de los Premios Laureus con el futbolista del Real Madrid Jude Bellingham.



"Ha demostrado ser uno de los grandes talentos nuevos y está conquistando el mundo. Ha llegado al Real Madrid cargado de energía como un talento especial. Va a lograr muchos trofeos. Estoy impresionado, es un jugador increíble. Esperamos cosas extraordinarias de él, poco a poco va subiendo de nivel. Está entre los mejores jugadores del mundo", declaró.



Bolt, en su etapa como atleta profesional, demostró ser uno de los atletas más rápidos del mundo. "Me encantaría haber competido con Mbappé en mi etapa dorada para correr con él cien metros y ver cuanto tarda".



El jamaicano habló sobre la decisión de World Athletics de pagar 50.000 dólares a los ganadores de la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de París.



"Siempre es bueno ver a los deportes crecer y tener lo que se merecen. Es algo que me complace personalmente", concluyó.