Bryan Oviedo: "Voy a luchar día a día para estar en la Copa América"

Equipo de Periodistas

Abril 23, 2024 03:21 PM

El costarricense Bryan Oviedo, defensa del Real Salt Lake en la MLS, prometió en una entrevista con EFE que va a "luchar día a día para estar en la Copa América" con su selección y consideró que las nuevas generaciones de internacionales costarricenses deben "querer ser mejores" que los del ciclo de oro de 2014.



En una larga conversación con EFE en Chicago, Oviedo repasó su momento en Salt Lake City, donde integra uno de los mejores clubes de la MLS, las ambiciones de Costa Rica en la Copa América, el trabajo del nuevo seleccionador Gustavo Alfaro y contó anécdotas sobre su paso por la Premier League inglesa, en la que jugó con Everton y Sunderland.



Pregunta: A sus 34 años, ¿con qué ganas mira hacia la Copa América?



Respuesta: Mi meta es poder estar en la Copa América, sería bonito poderla jugar después de 2016. En Estados Unidos sería un sueño para mí, voy a luchar día a día. Espero poder tomar cuantos más minutos acá en el equipo y eso me va a ayudar en los próximos meses en los que habrá varios partidos. Ahora empezamos a jugar sábado miércoles sábado, entonces voy a estar con muy buen ritmo.



P: ¿Cómo ve el nuevo ciclo de Costa Rica?



R: No ha sido fácil para el entrenador (Alfaro), es una generación de nuevos jugadores. Tenemos a jugadores muy buenos, pero no hemos tenido el tiempo de poder hacer a un equipo que sea más sólido.



Apenas hemos estado cuatro partidos con nuevo entrenador y no es fácil, creo que una selección como la que tuvimos nosotros de 2014, que fue un proceso de 2010, 2014 y 2018 y prácticamente terminó en 2022, nos llevó tiempo. Ahora lo más importante es que los nuevos jugadores que vienen quieran aportar, trascender, ser mejores de los que fuimos a Brasil 2014.



P: ¿Cómo va la vida en Salt Lake City?



R: Me siento muy bien en el equipo, quizás soy de los jugadores de más experiencia, que quizás ha estado más tiempo afuera por jugar en Inglaterra y Dinamarca. Es muy bueno para mí y para ayudar a los jóvenes.



P: ¿Las experiencias en la Premier le ayudan a ejercer de líder en el club?



R: Todos los jóvenes siempre me preguntan, creo que para ellos es algo muy bonito y para mí también poder contarles unas anécdotas de cuando estaba en Everton para que ellos tengan una meta. Para mí como jugador de experiencia es algo muy bonito poder compartir.



P: ¿Cuál fue el estadio de Inglaterra que más disfrutó?



R: La Premier League es la mejor liga del mundo. Semana a semana jugabas contra grandes equipos, me tocó varias semanas seguidas jugar contra Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham. Y el nivel de competencia es muy alto. Fue una experiencia muy bonita y es algo que llevo conmigo con mucho cariño.



Creo que el estadio que más me gustó puede haber sido Old Trafford, el más emblemático, porque era el Manchester United al que todos querían ganar.



P: El Real Salt Lake pelea por el liderato en el Oeste de la MLS. ¿Qué techo le ve a su equipo?



R: Hemos empezado muy bien, por ahí tenemos que mejorar unas cosas pero vamos por el buen camino. Tenemos a jugadores muy jóvenes que tienen mucho hambre de poder salir adelante. Estamos jugando el fútbol que queremos, estamos mejorando partido a partido. Creo que todavía podemos estar mucho mejor.