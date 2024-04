Con 100 millones de dólares, Andy Reid es el entrenador mejor pagado en Estados Unidos

Equipo de Periodistas

Abril 23, 2024 04:17 PM

Andy Reid se convirtió en el entrenador mejor pagado de los deportes de estadounidenses gracias al acuerdo de 100 millones de dólares por cinco años con el que renovó su permanencia en Kansas City Chiefs, el equipo campeón de la NFL.



Según 'Sportico The Business of Sports', portal especializado en el negocio de los deportes a nivel mundial, Reid lidera la lista de todos los entrenadores de deportes profesionales en Estados Unidos gracias a los 20 millones de dólares que percibirá por año hasta la temporada de 2029.



Nacido hace 66 años en Los Angeles (California), Reid ha llevado a los Chiefs a disputar cuatro ediciones del Super Bowl, de las que ha ganado tres (LIV, LVII y LVIII).



Con su renovación, Reid superó el contrato de cinco años que su colega Sean Payton firmó el año pasado con los Denver Broncos por 90 millones de dólares.



El único entrenador que ha estado por encima de estas cifras es el futuro miembro del Salón de la Fama Bill Belichick, quien dirigió a los New England Patriots entre 2000 y 2023, tiempo en el que sumó seis títulos de la NFL y tuvo un contrato que le garantizaba un salario de 25 millones de dólares por año.



Andy Reid es el único entrenador de la NFL que ha ganado 100 juegos con dos franquicias, Chiefs y Philadelphia Eagles, a éste último lo llevó al Super Bowl XXXIX, que perdió con los Patriots de Belichick.



Reid también obtuvo ocho títulos consecutivos de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC) y cuatro de la AFC.



Ocupa la tercera posición entre los entrenadores que han ganado al menos tres veces el Super Bowl. Los otros son Joe Gibbs y Bill Walsh.



El entrenador busca igualar los cuatro trofeos Lombardi que tiene Chuck Noll, y después repetir la hazaña de seis conquistas de Bill Berlichick.