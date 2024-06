Inter Miami gana sin Messi y con nueve jugadores y Los Angeles FC asalta Orlando

Equipo de Periodistas

Junio 16, 2024 09:09 AM

Sin Lionel Messi ni Luis Suárez, el Inter Miami firmó este sábado una heroicidad ganándole por 1-2 al Philadelphia Union pese a quedarse con nueve jugadores mientras que Los Angeles FC (LAFC) sumó su sexta victoria consecutiva en la MLS venciendo por 1-3 al Orlando City.



El equipo de Gerardo 'Tata' Martino tenía todo en contra este sábado, no solo por las ausencias de los internacionales por la Copa América y la Eurocopa (que están afectando a toda la liga) sino porque, en un despiste defensivo, encajó un gol en el minuto 3 de Mikael Uhre.



Julian Gressel empató en la reanudación, pero la velada en Filadelfia apuntaba a pesadilla para el Inter Miami tras las expulsiones del hondureño David Ruiz en el 69 y del argentino Tomás Avilés en el 84.



Pero cuando todo parecía de cara para el Philadelphia Union, el joven brasileño Leo Afonso se inventó un contraataque de la nada ante una pésima defensa del conjunto local y le dio en el 94 al Inter Miami un triunfo épico, asombroso y absolutamente inesperado.

Experto en remontadas esta temporada, el Inter Miami, en el que jugaron los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba los 90 minutos, se mantiene como líder del Este con 38 puntos.



En el Oeste, el LAFC extendió su magnífica racha venciendo en Orlando con un doblete de Denis Bouanga (uno de ellos de penalti) y un tanto de Mateusz Bogusz.



La única nota negativa para el conjunto angelino es que no pudo dejar su portería a cero por sexta ocasión consecutiva ya que el argentino Martín Ojeda marcó para el Orlando City.



Con empate a cero, el uruguayo Facundo Torres forzó un penalti para el equipo de Florida pero su lanzamiento se fue a las nubes.



El LAFC (33 puntos) ya le pisa los talones al primero de su conferencia, el Real Salt Lake (34), que empató sin goles en el campo del Montreal.



La goleada de la jornada la selló el Chicago Fire con un soberbio 1-4 ante el Toronto. También fue abultado el 3-2 con el que el New England Revolution derrotó a los Vancouver Whitecaps para hilar su tercer triunfo seguido.



En Atlanta, el Houston Dynamo se adelantó con un tanto del argentino Franco Escobar pero vio cómo le remontaban con goles del mexicano Daniel Ríos y Xande Silva.



Sin embargo, cuando parecía que el Atlanta United tenía los tres puntos asegurados, Latif Blessing rascó un punto a domicilio para los de Houston en el 89.



Además, el colombiano Kerwin Vargas consiguió el gol del Charlotte en el triunfo por 1-0 ante el DC United y los New York Red Bulls y el Nashville firmaron tablas sin goles.