'Dibu' Martínez se vistió de héroe y devolvió la ilusión de que Argentina reine en América

"Se lo debía. Nos salvó en el Mundial, lo ganó él, fue el mejor de todos. Venía de una lesión muy fuerte y sentía que lo tenía que ayudar. No me puse presión, sólo dije 'lo voy a ayudar'", declaró el arquero

Julio 05, 2024 02:34 PM

El portero argentino Emiliano Martínez volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitaba, y con dos paradas salvadoras en la tanda de penaltis contra Ecuador certificó el pase a la antesala de la Copa América y devolvió la esperanza a una afición que quiere ver a la Albiceleste sentada de nuevo en el trono continental.



El gol del delantero de la Tri Kevin Rodríguez en el tiempo extra, que llevó el duelo del jueves de cuartos de final a los penaltis, sumado al primer lanzamiento errado por parte de Lionel Messi, hizo tambalear el sueño de millones de argentinos que gracias a las manos salvadoras del 'Dibu' sigue latente.



"Se lo debía. Nos salvó en el Mundial, lo ganó él, fue el mejor de todos. Venía de una lesión muy fuerte y sentía que lo tenía que ayudar. No me puse presión, sólo dije 'lo voy a ayudar'", declaró el arquero de 31 años a los medios tras el partido.



Diarios y medios de toda Argentina llenaron sus portadas de elogios hacía el futbolista marplatense, que además de atajar los dos primeros disparos de Ecuador volvió a conseguir que el equipo se llevara el duelo desde la pena máxima, y alcanzó unos números temibles.



De los 24 lanzamientos a los que tuvo que enfrentar con Argentina, desde penaltis en juego hasta las tandas, el 50 % no acabaron dentro de la portería entre paradas (nueve) y disparos errados (tres), según datos del sitio web BeSoccer.



Desde su debut en la portería de la ‘Scaloneta’, Argentina se ha impuesto en las cuatro series de penales que ha disputado: una en las semifinales de la Copa América 2021, dos en los cuartos y en la final del Mundial de Qatar 2022 junto al triunfo del jueves ante la selección de Ecuador, dirigida por el español Félix Sánchez.



Los bailes provocativos y las miradas desafiantes han convertido al canterano de Independiente de Avellaneda en una pesadilla para sus rivales cuando colocan el esférico en el punto de penalti.



La victoria de la Albiceleste supone un paso más hacia el objetivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni de alcanzar la final del torneo que se disputará el 14 de julio en la ciudad de Miami.



Por ahora tendrá que esperar a su rival en la semifinal que se jugará el 9 de julio y que saldrá del duelo de este viernes entre Canadá y Venezuela.



El título no sólo revalidaría el dominio de la Albiceleste desde la edición de Brasil 2021, sino que además pondría a Argentina como líder en solitario del palmarés continental que ahora mismo comparte con Uruguay.