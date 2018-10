NADAL CAYÓ ANTE FOGNINI Y QUEDÓ ELIMINADO EN RÍO DE JANEIRO

3:55 a.m.

El tenista español Rafael Nadal fue eliminado este sábado del abierto de Rio de Janeiro ( ATP 500) al caer en la semifinal ante el italiano Fabio Fognini (28). El italiano, cuarto sembrado del torneo, derrotó al defensor del título remontando un partido que comenzó con un set en contra (1-6) y lo consiguió sellando con un 6-2 y 7-5 en dos horas y 17 minutos. "Estoy muy feliz porque he jugado ante el mejor del mundo en esta superficie. Estaba en un momento muy duro de mi carrera, porque no estaba jugando muy bien, pero el trabajo pagó y estoy feliz", dijo Fognini en la cancha después de la victoria., que más temprano se impuso al austríaco Andreas Haider-Maurer (74) con parciales de 7-5 y 6-1. La final femenina del WTA 250 de Rio la disputarán la italiana Sara Errari, 16º en el ranking, y la eslovaca Anna Schmiedlova (75). Nadal, que, lleva siete meses jugando tras padecer lesiones en la muñeca y luego una operación de apendicitis. La derrota del español en Rio se suma a las de Australia, en cuartos de final, y en Doha en primera ronda. "Estoy con la actitud adecuada, falta mejorar cosas, pero estoy en el camino" hacia el juego brillante que lo llevó ya a la punta del ranking, dijo Nadal en una rueda de prensa., después de jugar hasta pasadas las 03h30 del sábado en los cuartos de final por atrasos en los juegos previos. Fognini había jugado justo antes que el mallorquín, en un desgastante juego ante el argentino Federico Delbonis, que se extendió por más de tres horas. El 6-1 del primer set fue un paseo de 35 minutos para Nadal. El italiano sólo pudo ganar su único juego, después de dos quiebres. El segundo set comenzó con quiebre al italiano, todo parecía sentenciado. Pero la manga fue un toma y dame de rupturas de servicio -tres para Fognini y dos para Nadal-- que terminó aprovechando el cuarto sembrado del torneo para alargar el partido e inyectarle mucha más emoción. Después de perder un punto polémico, por tocar la red con la bola en juego --el italiano aseguró que ya había rebotado dos veces--, Fognini se metió en el partido y comenzó hacerle la vida difícil a Rafa. Con un set de cada lado, el tercer set arrancó equilibrado y no fue resuelto sino hasta el duodécimo game. Con 6-5 en la pizarra, el italiano desperdició dos match point antes de sentenciar el partido con un lindo 'drop shot' pegado a la malla. La próxima escala de Nadal es Buenos Aires . FUENTE INFOBAE.