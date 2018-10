01, Abril, 2015 01, Abril, 2015 2:20 a.m. 2:20 a.m.

AZUL Y BLANCO RECIBIDOS COMO HÉROES

Los 22 miembros de la Azul y Blanco que arribaron ayer a Nicaragua después de lograr el triunfo histórico ante Anguila, que le dio el primer pase a una segunda fase de las eliminatorias mundialistas, fueron recibidos como héroes por centenares de aficionados congregados en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, con decenas banderas mientras gritaban “Viva la Selección Nacional”. El ambiente era ensordecedor. Gritos de “Viva la Azul y Blanco”, cánticos para enaltecer a sus héroes, mientras los seleccionados parecían sorprendidos por semejante jolgorio, algo que jamás habían vivido, algo que seguro tampoco se imaginaron. “Se me erizaron los pelos cuando vi todo el montón de gente que nos esperaba afuera. Es algo tan bonito que quisiéramos que se repitiera muchas veces más. Los muchachos también no hallaban qué hacer de tan alegres que estábamos por tanta gente siguiéndonos para saludarnos, tomarse una foto, o simplemente decirnos que estaban orgullosos del equipo”, comentó el capitán de la nacional, Juan Barrera, quien pasó un momento incómodo en el aeropuerto de Miami. Volviendo al recibimiento, después de recibirlos como héroes, se hizo una caravana de más de 20 buses, autos particulares, para acompañarlos hasta la Federación Nicaragüense de Futbol, de donde se trasladarían los jugadores a sus respectivos lugares. Fuente: END