20, Enero, 2016 20, Enero, 2016 9:20 a.m. 9:20 a.m.

TOROS DEL NORTE EN BUSCA DEL TROFEO EN LIGA DE LAS AMÉRICAS

Los Toros del Norte, actuales campeones de la Asociación Clubes Baloncesto, ACB, y representantes de Nicaragua en la Liga de las Américas, llegaron ayer por la noche a disputar el torneo que se llevará a cabo en Argentina del 22 al 24 de enero de este año, en donde Los Toros quedaron en el llamado grupo de la muerte con países como: Quimsa (Argentina), el actual campeón de América: Bauru (Brasil) y Marinos (Venezuela) Según el españon JL Dámaso entrenador de los Toros, la principal estrategia del equipo es no dejar jugar cómodo al rival, ser duros e inteligentes y rápidos en la defensa. “Será difícil muy difícil, pero vamos a jugar con el factor sorpresa, y eso, unido a un trabajo serio, ojalá y nos pueda dar resultado”, señaló Dámaso. En una entrevista exclusiva para 100%, el entrenador aseguró que los muchachos están dispuestos a dar lo mejor de sí, “Lo bueno de este grupo es que no existe una figura y hay mucho trabajo en equipo. Si conseguimos sorprender, seguro que será por un buen trabajo en equipo. La llegada de Sundov va a atraer mucho a las defensas rivales y eso puede beneficiar al resto, agrego Dámaso'', consideró el entrenador. Los Toros del Norte, entrenan desde ya con mucha confianza, garra y corazón para traer una victoria más a Nicaragua, pese a estar en el grupo con equipos históricos y ex jugadores de la NBA, de amplia experiencia en selecciones nacionales del poderío de Argentina, Brasil, Venezuela e incluso España. El 22 de enero, Los Toros del Norte se enfrentarán contra Quimsa, de Argentina a las 10:15 p.m., luego el 23 ante Baurú, de Brasil, a las 5:45 p.m. al igual que contra Marinos de Anzoátegui, de Venezuela, el 24 de enero. Los Toros del Norte son campeones también de Clubes de Centroamérica 2015. Andreina Castillo/100% Noticias