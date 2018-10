NEYMAR: “ANTES DE DECIR QUE ENGAÑAMOS, QUE LO PRUEBEN”

"Queremos decir basta", ha asegurado Neymar da Silva Santos este domingo en una entrevista conjunta con su hijo, el delantero del Barcelona. Los dos acudieron a Fantástico, uno de los programas dominicales más populares de la televisión brasileña, para defenderse de las acusaciones y sospechas en su contra . La Fiscalía brasileña denunció la semana pasada al futbolista, al padre de Neymar (representante y socio en sus dos empresas), al actual presidente del Barcelona, Josep María Bartolomeu, y al expresidente del club, Sandro Rosell, por evasión de impuestos y falsificación de documentos mercantiles. Las supuestas irregularidades que denuncia el fiscal brasileño afectan a las negociaciones con el Santos de São Paulo, a contratos de publicidad y a su fichaje por el Barcelona en 2013. El cerco judicial contra el brasileño y su entorno, además, se estrecha también en España, donde Neymar deberá declarar como investigado en la causa sobre su fichaje por el Barça. El crack ha sido enfático en la entrevista: “Antes de decir mentiras, de decir que engañamos en esto o en aquello, que lo prueben”, dijo el jugador. “Solo yo podía hacer la gestión de imagen de mi hijo”, añadió su padre. Según la revista Veja, hay indicios de falsificación de contratos para que Neymar recibiese pagos como persona jurídica y no persona física y así pagar menos impuestos. Algunas de las seis empresas creadas en seis años solo tenían dos empleados –los guardaespaldas de Neymar y su familia- y como socios constaban el padre y la madre del futbolista. "Nos acusan de abrir una empresa solo con dos trabajadores. ¿Qué empresa comienza con 300, 400 empleados? Solo tenía [al club] Santos como pagador. Solo yo podía hacer la gestión de imagen de mi hijo”, ha comentado el padre de Neymar sobre la primera empresa de representación abierta en 2006, Neymar Sport y Marketing. Hoy existen tres empresas en el nombre del atleta (N & N Consultoría Deportiva y a N & N Administración de Bienes) con 170 personas contratadas, según Neymar da Silva Santos. La negociación de Neymar con el Barcelona también es objeto de denuncia. En 2011, el club catalán hizo un contrato con la consultora N&N y concedió un préstamo de 10 millones de euros para esta empresa, que no tenía ni empleados ni capital activo, según Veja. Otros 30 millones de euros fueron transferidos posteriormente del mismo modo. Para la Fiscalía brasileña, se trataba de "una mera simulación" para ocultar los 40 millones de euros que Neymar recibió como adelanto de su fichaje. El padre del delantero, visiblemente irritado durante la entrevista, suavizó un poco el tono al admitir la posibilidad de que haya cometido algún “error”. “Si cometimos algún error tributario, o [hubo] alguna cosa equivocada, no hay ningún problema. Digan: 'Se equivocaron'. Pero acusarnos de evasión fiscal o adulterar documentos... eso ya es pasar de los límites, ¿no?”. Pocas fueron las intervenciones de Neymar en la entrevista. “Mi padre hace de todo para que yo solo juegue al fútbol. Pero cuando la persona que uno ama sufre con eso... Empieza a doler". No obstante, el brasileño aseguró que olvida sus problemas cuando entra en el campo. "Es una suerte poder centrarme en lo que amo hacer”. El País