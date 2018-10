10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 2:33 p.m. 2:33 p.m.

MESSI COMPRÓ EL AUTO MÁS CARO DE LA HISTORIA

Lionel Messi no suele caracterizarse por utilizar su dinero en compras excéntricas o tener una flota de autos en su garaje, como tienen otros deportistas que alcanzan semejante fortuna. Sin embargo, el argentino ha invertido una importante suma de dinero para poder disfrutar de una Ferrari 335 S Spider Scaglietti de 1957, según informó el multimillonario Alessandro Proto, ex propietario del vehículo, a la revista Bleacher Report. La puja realizada en París, que comenzó en 20 millones de euros (22,5 millones de dólares), llegó hasta los 28,3 millones de euros (32 millones de dólares), gracias al esfuerzo económico que realizó el delantero del Barcelona, quien ofertó más que todos los presentes, entre los cuales se encontraba el portugués Cristiano Ronaldo. Obviamente, ambos futbolistas no se presentaron en la subasta, sino que enviaron a un representante con instrucciones específicas de hasta cuánto estaban dispuestos a gastar. El automóvil, con 480 caballos de fuerza, fue pilotado por el campeón británico de Fórmula 1 Stirling Moss en el Gran Premio de Cuba en 1958 y participó en las 24 horas de Le Mans, donde consiguió el récord de velocidad. Su historia, sin embargo, también está marcada por la tragedia. En la edición de 1957 del rally de carreras más popular de Italia, el Mille Miglia (1.600 kilómetros sin paradas), el coche conducido en aquel entonces por el piloto español Alfonso de Portago se salió de la carretera y arrolló a los espectadores que se encontraban cerca. En el accidente murieron el piloto, su acompañante y nueve personas del público (entre ellos cinco niños). Aquella fue la última edición de la carrera. "Sea una obra de arte o el rey de la velocidad, este automóvil representa la quintaesencia de la perfección: belleza, éxitos en competición, historia y autenticidad", destacó Matthieu Lamoure, director general de la casa de subasta Artcurial Motorcars. INFOBAE