QUEDAN DEFINIDOS LOS GRUPOS PARA LA COPA AMÉRICA CENTENARIO

México contra Uruguay y Argentina contra el último campeón, Chile, son dos de los partidos más atractivos de la primera ronda de la Copa América Centenario que se jugará en Estados Unidos.

Grupos y calendario

3 de junio de 2016

4 de junio de 2016

5 de junio de 2016

6 de junio de 2016

7 de junio de 2016

8 de junio de 2016

9 de junio de 2016

10 de junio de 2016

11 de junio de 2016

12 de junio de 2016

13 de junio de 2016

14 de junio de 2016

Los partidos se jugarán en Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Nueva York, Filadelfia, Orlando, Phoenix, Seattle y la ciudad californiana de Santa Clara. La final del torneo se jugará en el MetLife Stadium, del área metropolitana de Nueva York.

El torneo se disputará en homenaje a los 100 años de la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Será la primera vez que el certamen se dispute fuera de Sudamérica y participarán seis representantes de la Concacaf y diez de la Conmebol.

Tomado de: Infobae y BBC Mundo

El sorteo de grupos se realizó el domingo por la noche en Nueva York y contó con la participación de cantantes y viejas estrellas de fútbol mundial como el colombianoColombia se medirá contra el local Estados Unidos en otro de los encuentros más llamativos de la fase de grupos. En el grupo D, las escuadras de, repetirán la final de la Copa América de 2015, cuando chilenos se impusieron sobre argentinos en la tanda de penales. Es la primera vez que la Copa América se jugará en Estados Unidos y contará con 16 equipos. Los partidos se realizarán en 10 ciudades de ese país a partir del 3 de junio. Y este el esde partidos de la primera ronda.Estados Unidos - Colombia (Levi's Stadium, San Francisco)Costa Rica - Paraguay (Estadio Citrus Bowl, Orlando) Haití - Perú (CenturyLink Field, Seattle) Brasil - Ecuador (Estadio Rose Bowl, Pasadena)Jamaica - Venezuela (Soldier Field, Chicago) México - Uruguay (Estadio Universidad Phoenix, Phoenix)Panamá - Bolivia (Estadio Citrus Bowl, Orlando) Argentina - Chile (Levi's Stadium, San Francisco)Estados Unidos - Costa Rica (Soldier Field, Chicago) Colombia - Paraguay (Estadio Rose Bowl, Pasadena)Brasil - Haití (Estadio Citrus Bowl, Orlando) Ecuador - Perú (Estadio Universidad Phoenix, Phoenix)México - Jamaica (Estadio Rose Bowl, Pasadena) Uruguay - Venezuela (Lincoln Financial Field, Filadelfia)Chile - Bolivia (Gillette Stadium, Foxborough) Argentina - Panamá (Soldier Field, Chicago)Estados Unidos - Paraguay (Lincoln Financial Field, Filadelfia) Colombia - Costa Rica (Estadio NRG, Houston)Ecuador - Haití (MetLife Stadium, East Rutherford) Brasil - Perú (Gillette Stadium, Foxborough)México - Venezuela (Estadio NRG, Houston) Uruguay - Jamaica (Levi's Stadium, San Francisco)Chile - Panamá (Lincoln Financial Field, Filadelfia) Argentina - Bolivia (CenturyLink Field, Seattle)