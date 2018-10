DAVIZ ORTIZ, EL CENTRO EN LAS MEDIAS ROJAS

El arribo del cañonero casi llamó inmediatamente la atención en los entrenamientos del club. En las prácticas de bateo, Ortiz pegó descomunales jonrones y varias líneas de una banda a otra. "Papi envió una hasta Dominicana", gritó un aficionado tras uno de los batazos más impresionantes de Ortiz en la mañana. Ortiz, quien estaba de muy buen humor, tuvo conversaciones informales con casi todos los que se le cruzaron en el camino el lunes. "Creo que tienes más pelo que yo", le gritó Ortiz al dirigente John Farrell, quien perdió su cabello hace unos meses debido a tratamientos de quimioterapia, pero ahora está de vuelta con el equipo a tiempo completo. Uno de sus encuentros fue con el nuevo as del equipo, David Price , un jugador que anteriormente había tenido conflictos verbales con Ortiz". "", exclamó Ortiz apenas vio a Price, y luego le dio un abrazo". "Aquí estoy para respaldarte". Pese a lo que ve en su panorama después de la temporada, el toletero de 40 años de edad parece estar bastante enfocado en su objetivo y lleno de entusiasmo. "Luce bien", dijo el intermedista de Boston, Dustin Pedroia . "Está listo. Después de la temporada estuve en Italia con mi esposa y él estaba también de viaje. Nos encontramos para cenar en una de las ciudades para platicar sobre varias cosas. Definitivamente, estoy emocionado. Un poco triste porque es su último año, pero será maravilloso verlo pasar por la experiencia. Lo que ha hecho durante su carrera es muy especial". Pedroia descubrió en Italia que Ortiz no es una gran celebridad como en Boston, la República Dominicana o en cualquier sección de la Nación Medias Rojas. "Nadie lo reconocía", dijo Pedroia. "Él se preguntaba qué pasaba. Yo le dije que aquí no se sigue mucho el béisbol". Pero todas las miradas estarán sobre Ortiz para lo que el toletero espera sea un último capítulo para el recuerdo. "Se encuentra en excelente forma", expresó Farrell. "He tenido la oportunidad de sentarme con él en varias ocasiones durante la temporada muerta. Sé que por varios motivos no ve la hora de que comience el año. Pero sobre todo, quiere ganar, como todos aquí, y pienso que es un gran ejemplo verlo llegar en la forma en que se encuentra. No vemos la hora de contar con él como una pieza clave y que tenga una gran presencia en nuestra alineación".