25, Abril, 2016 25, Abril, 2016 1:57 a.m. 1:57 a.m.

CHOCOLATITO LLEGÓ A NICARAGUA TRAS ROTUNDA VICTORIA

None

Román “Chocolatito” González fue recibido como héroe la noche de ayer por una ola de aficionados, que llegaron a darle la bienvenida en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, donde los marimberos pusieron el toque de distinción con la cual los presentes se animaron. González, quien el sábado por la noche realizó su cuarta defensa del título mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el puertorriqueño McWilliams Arroyo, aterrizó con el cinturón en sus manos y lo primero que hizo fue abrazar a su mamá, Lilliam Luna en el salón VIP del Aeropuerto. “Muchas gracias a cada uno que me reciben. Gracias a dios todo salió muy bien fue una pelea muy difícil, el muchacho (Arroyo) dio una gran pelea. Ha valido la pena el esfuerzo que se hizo. Una pelea más en las 112 libras”. Sobre sus próximos pasos sobre el cuadrilátero, González aseguró que no hay nada concreto y todo dependerá de la Cadena de televisión HBO. END