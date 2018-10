Marcelo: "¿Irme a la Juventus? Me quedo aquí hasta el final"

"He visto muchas tonterías, pero como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años...", ha dicho el lateral en Real Madrid Televisión

Marcelo habló en Real Madrid TV, donde repasó su carrera y habló de su futuro o del de Vinicius, entre otros temas.

Trabajo: "Me pongo todos los partidos. ¿Mis goles cuando estoy de bajón? No".

Estilo: "En el Madrid hay que aportar abajo y aportar arriba. Si pierdes el balón arriba y corres cinco o diez metros para intentar robar, es mucho más fácil que correr 60 o 70 metros para atrás. Eso demuestra la filosofía...".

Exigencia mental: "Agota, pero cada partido que ganamos, cada cosa que hacemos bien, nos motiva mucho más. Cada partido terminamos cansados de correr, terminas cansado, pero la motivación de la victoria y los puntos... Ese es el objetivo".

13 temporadas en la élite, 19 títulos: "Siempre que empieza una temporada borro todo, como si no tuviera ningún título, quiero seguir sumando cosas. Este hambre, estas ganas de conseguir los títulos, es mi motivación. No pienso lo que he hecho, eso ya está. Cada temporada quiero seguir dando el máximo, como siempre, para pelear las cosas".

Madridista: "Estoy muy contento en el Madrid, la gente sabe que es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía, soy muy feliz aquí. Para mí es el mejor club del mundo, siempre quiero jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar este tema porque desde que he venido siempre hay rumores y para mí ha sido muy difícil demostrar que quiero estar, que puedo estar en el Madrid, que doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo".

Seguir en el Madrid: "Sigo haciendo mi trabajo. Todas las temporadas tengo que demostrar lo que soy, lo que hago. Todos los años disfruto de cada momento, de jugar en el Madrid, del vestuario, de cada entrenamiento... Dejo todo en el campo. Hago todo lo posible para que el Madrid haga feliz a la afición, para que esté siempre arriba, que es donde tiene que estar. ¿La edad? Si te cuidas... Quiero jugar muchos años en el Madrid, intentaré lo máximo, me cuidaré mucho más de lo que me cuidaba con 18 años, eso está claro, lo hacen todos los futbolistas, pero luego aparecerán nuevos laterales... Tengo mi cabeza muy tranquila, quiero seguir jugando y creo que no estoy tan mayor...".

Vinicius: "Es un chaval. Cuando llegué con 18 años, pensé que era maduro y todo eso, y ahora miro atrás y veo que era un niño. Él es un niño, tiene que aprender mucho, pero ya escucha a los mayores: Sergio y Casemiro hablan con él, yo también. Seguramente va a triunfar en el Madrid, al 100%, pero todavía es un niño. Está en el buen camino, está haciendo todo lo que tiene que hacer un joven. La adaptación para mí no fue tan difícil porque tenía a muchos brasileños".

Juventus: "Las redes sociales es una forma de la gente que tiene fans en el mundo de enseñarme un poco de su vida, pero muchas cosas también se esconden detrás para decir tonterías. Algunos son formadores de opinión y acaban creando cosas que no hay. He visto muchas tonterías, pero como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años... Me quedo aquí hasta el final".

Las críticas, motivadoras: "La crítica en mi cabeza no entra. Cuando haces una cosa buena, la gente te pone arriba; en mi cabeza no entra ni para arriba ni para abajo. Cuando estoy mal, lo sé y sé que tengo que mejorar algo. Siempre tengo que mejorar. Las críticas no nos afectan, para nada. Sabemos lo que hacemos; sabemos cuándo hay que hacerlo mejor, cuándo hay que dosificar un poco...".

Un Madrid histórico: "Es un honor ser comparado con la época de Di Stéfano. Eso nos motiva muchísimo más, no nos lo ponemos en la cabeza pero nos motiva muchísimo más".