De La Hoya: Nueva pelea entre Canelo y GGG ya es personal

Oscar De La Hoya no podría estar más ansioso de que llegue el 15 de septiembre, día en que se reeditará el enfrentamiento de hace justo un año entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el kazajo Gannady Golovkin en el mismo escenario, el T-Mobile Center de Las Vegas, Nevada.

De La Hoya, fundador de Golden Boy Promotions (GBP), aseguró que la segunda cita en el ring entre “Canelo” y Golovkin tiene tintes muy personales, por lo que los aficionados deben prepararse para ver un combate intenso y súper emocionante.

“Ahora mismo, ninguno se quiere, no se respetan. Para mí, cuando dos peleadores no se respetan, significa que vamos a ver una gran batalla” aseguró el ex púgil estadounidense a ESPN Deportes en Nueva York. “Va a ser una pelea difícil, fuerte para ambos, que esperamos sea una continuación de la primera y que, obviamente, la gente la va a gozar mucho”.

La segunda pelea entre estos dos púgiles promete saldar las cuentas pendientes tras el empate técnico en la primera ocasión que se vieron las caras y De La Hoya no tiene dudas de que “Canelo” llega totalmente preparado para, incluso, noquear a GGG.

A su vez, Golovkin ha expresado públicamente su inconformidad con cómo se han manejado “Canelo” y su equipo en el último año, tanto por la forma que tuvo el mexicano de pelear en el primer combate, como por la estrategia que GBP adoptó a la hora de negociar la revancha, tanto así, que el kazajo ha declarado que lo único que tiene en mente es “lastimar y poner en su lugar” a Álvarez.

El primer combate entre los pesos medianos, celebrado el 16 de septiembre de 2017, dejó a los aficionados con la miel en los labios y a ambos boxeadores con una agria sensación. Ya de por sí, la decisión de otorgar un empate técnico al final de la pelea fue bastante controversial, pero el hecho de que una de los tres jueces, Adalaide Byrd, diera ventaja de ocho puntos al púgil mexicano fue la gota que derramó el vaso.

Golovkin y su equipo no tardaron en quejarse y asegurar que se sentían ganadores del combate, mostrándose encantados de un nuevo cara a cara, incluso, antes de que acabara 2017.

Por su lado, Álvarez, también se vio como ganador al asegurar que creía haberse llevado por lo menos siete u ocho rounds. De la Hoya, su promotor, piensa más o menos lo mismo.

“Fue una pelea muy cerrada, muy emocionante. Lo que pasa es que la gente no estuvo contenta con la decisión, pero, para mí, ‘Canelo’ ganó por uno o dos puntos, máximo”, aseguró el promotor. “Espero que este 15 de septiembre, ‘Canelo’ salga con mucha energía, tirando muchos golpes, combinaciones y buscando noquear a Golovkin. Eso es lo que tiene que hacer: ¡noquearlo!

“Sabemos que Golovkin va a salir hacia adelante, va a tirar muchos golpes. Así que ‘Canelo’ tiene que salir con más ganas, más energía para intentar contrarrestarlo”, agregó.

El ex boxeador no tiene dudas de que “Canelo” es actualmente el mejor peleador del mundo y está convencido de que su representado saldrá como el gran vencedor del segundo encuentro con el campeón del peso Mediano.

Incluso, De la Hoya ni siquiera considera que la sanción que se le impuso al púgil mexicano por dar positivo por clembuterol en un control antidopaje a principios de año evitará una victoria del púgil tapatío.

“La sanción de seis meses podría hacer una gran diferencia en la pelea, pero el hecho de que ‘Canelo’ siempre está preparado, siempre está bien entrenado, nunca pierde la forma, le va a ayudar. Siempre está haciendo algo cuando no está peleando: mejorando su condición física, trabajo de pesas”, señaló De La Hoya.

“Por eso creo que ‘Canelo’ va a estar muy bien. No tenemos ninguna preocupación. El timing de sus golpes va a estar perfecto, sin duda. Se siente muy bien ahorita a sólo 10 días de la pelea”, afirmó De La Hoya.

La calidad, intensidad y personalidades de ambos púgiles podrían ofrecer un espectáculo que remonte a épocas en las que las grandes rivalidades en el cuadrilátero hacían de cada combate una afrenta del todo por el todo.

Para De La Hoya, quien fue considerado de los mejores de la historia y quien se retiró con marca de 39-6, 30 KOs, es justamente la falta de esas acérrimas rivalidades lo que marca la diferencia al boxeo actual en comparación con el que creció, sin embargo, el Golden Boy está convencido que “Canelo”, por su personalidad y por cómo enfoca su carrera, tiene todo para ser uno de esos púgiles de época y que será recordado por siempre.

De La Hoya consideró a Golovkin como el peleador con el que se puede crear una de esas rivalidades que marcan al deporte de los puños.