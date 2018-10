Luka Modric gana el Premio The Best

El madridista sucede a Cristiano en el palmarés

The Best: Modric (Rodrigo Jiménez / EFE)

Luka Modric is The Best. Luka Modric es El Mejor. El jugador croata del Real Madrid ha sido coronado en la gala de la FIFA como el mejor jugador del mundo en la pasada temporada, sucediendo en el palmarés a Cristiano Ronaldo, hasta ahora único vencedor del galardón, y rompiendo el duopolio Cristiano-Messi, que han acaparado todos los galardones individuales de la última década.

Luka se alza así con la corona del fútbol mundial superando a Ronaldo y a Salah en la votación de un trofeo el que compañeros, entrenadores, prensa y afición de todo el mundo le reconocen como el mejor futbolista de la campaña 2017-18.Un galardón que premia a un futbolista de los que no hacen ruido, de los que no aparecen en lo alto de las estadísticas de goles, pero que es el motor de un equipo que ha conquistado su tercera Champions consecutiva y de una selección que se ha plantado en la final del Mundial por primera vez en su historia.

Esos son los dos argumentos que justifican el premio The Best para Luka Modric. Su buen hacer al timón de un Real Madrid que está marcando una época en el fútbol moderno y el haber conquistado el Balón de Oro del Mundial. Dos logros que le valen un éxito descomunal, bajar del trono a Ronaldo y Messipara sentarse en el sillón más elevado del fútbol mundial.

n cambio de paradigma al premiar a un centrocampista, a un 'hacedor' y no a un delantero. A un creador de juego, por sus méritos, sin tener en cuenta las estadísticas que hasta este año han tiranizado el fútbol. Modric es el nuevo Rey.

El croata se mostró eufórico tras recibir el galardón. "Para mí lo más importante es tener el reconocimiento de los aficionados. Es realmente especial. Me siento muy orgulloso de ganar este premio porque hay muchos grandes futbolistas en el mundo. Es un sueño hecho realidad."