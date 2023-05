El directivo se refirió a las críticas, principalmente de sectores nicaragüenses opositores al Gobierno, que le señalaban de favorecer a Daniel Ortega, "No somos un banco político, somos un banco de desarrollo y apoyamos las agendas de desarrollo de cada uno de los países", expresó Mossi

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) decidió en su Asamblea de Gobernadores aplazar la discusión sobre el aumento de capital y anunció la convocatoria para elegir al nuevo presidente ejecutivo del organismo, principal brazo financiero de la región.



Durante la LXIII Asamblea General del BCIE, celebrada en Punta Cana (República Dominicana), el pasado 12 de mayo, los gobernadores resolvieron dejar para "más adelante" la discusión sobre la adición de capital, que se ha propuesto subir de 7.000 a 10.000 millones de dólares.



A pesar de que algunos países como República Dominicana, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica estaban de acuerdo con que "el banco creciera en su patrimonio, los gobernadores decidieron no discutirlo en esta ocasión, sino más adelante", indicó el actual presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.





El directivo agregó que el tema de la capitalización se mantiene entre las tareas "muy importantes" que le quedan por hacer en lo que le resta al frente del BCIE.



Antes de la reunión de gobernadores, Mossi había señalado que el BCIE buscaba aumentar su capital de 7.000 a 10.000 millones de dólares, lo que supondría aproximadamente una subida del 40 %.

BALANCE DE GESTIÓN DEL BCIE

En vísperas de la reunión, el BCIE también destacó su liderazgo en la canalización de recursos de la región, con una solidez confirmada el último año con la mejor calificación crediticia de América Latina AA.



Por su parte, Mossi, economista y diplomático hondureño, repasó los logros en su gestión, marcada por la pandemia del coronavirus, que afectó de manera directa la economía de la región, a la que el banco ayudó financieramente para superar la crisis.



Al cierre de este año, se prevé que las aprobaciones quinquenales acaben por encima de los 17.376 millones de dólares, con un flujo de desembolsos de 10.837 millones de dólares y una cartera que se estima que concluirá en 36.134 millones, explicó Mossi en el marco de la asamblea.



El economista citó algunas de las iniciativas emprendidas estos años, entre ellas la electromovilidad, comercio exterior y mipymes en Guatemala; la construcción de un viaducto en El Salvador y la renovación del documento de identificación nacional en Honduras.



Asimismo, el mejoramiento de las capacidades de un puerto en Nicaragua, el programa de emergencia para la reconstrucción de infraestructura en Costa Rica, el proyecto Corredor de las Playas en Panamá y la ampliación y rehabilitación de la Autopista Philip Goldson en Belice y las obras complementarias de la presa Montegrande en República Dominicana.

NUEVO PRESIDENTE Y CONTRALOR

En la reunión de gobernadores, en la que Mossi buscaba la reelección, el BCIE anunció la convocatoria, por unanimidad, a concurso para elegir al nuevo presidente ejecutivo y contralor de la institución.



"El nuevo presidente ejecutivo y el nuevo contralor ejercerán sus funciones, para un período de 5 años, a partir del 1 de diciembre de 2023 y el 1 de julio de 2024, respectivamente", indicó el BCIE.



La Asamblea de Gobernadores "agradeció la labor, tanto del presidente ejecutivo, Dante Mossi, como del contralor, y acordó dar seguimiento a los procesos de concurso que se ejecutarán".



"Gracias #Centroamérica y @BCIE_Org por estos casi cinco años! Acompañaré la transición al nuevo liderazgo que llegue en Diciembre 2023!", indicó Mossi en respuesta.



Posteriormente, el directivo se refirió a las críticas, principalmente de sectores nicaragüenses opositores al Gobierno, que le señalaban de favorecer a Daniel Ortega.



"No somos un banco político, somos un banco de desarrollo y apoyamos las agendas de desarrollo de cada uno de los países", expresó Mossi, quien recalcó que no es él quien otorga los préstamos del BCIE a sus países miembros, sino que es "el directorio el que los aprueba, o no".



El BCIE, creado en 1960, tiene como socios fundadores a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y, como no fundadores, a República Dominicana, Panamá y Belice, mientras como miembros extrarregionales se encuentran México, Taiwán, Argentina, Colombia, España, Cuba y Corea del Sur.