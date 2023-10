Empresa Delivery Hugo Nicaragua cierra operaciones

Luego de cuatro años, la empresa Hugo Nicaragua que se dedicaba a la entrega de comidas a domicilio anunció el cierre de operaciones a partir del próximo 18 de septiembre.

En un breve comunicado, la empresa Hugo Technologies S,A agradeció a los nicaragüenses por su confianza durante los cuatro años de operación.

“Por cuatro años nos has acompañado a hacer realidad algo que comenzó como un sueño. Tu confianza ha sido la guía para construir y unir caminos en toda Nicaragua. Queremos comunicarte que debido al entorno competitivo que vivimos hemos decidido cesar nuestras operaciones de Hugo en Nicaragua a partir del próximo 18 de septiembre 2023”.

Añaden “Nuestro agradecimiento a ustedes, nuestros amigos, por habernos acompañado y sido fieles siempre en esta aventura que comenzó hace cuatro años. Tu confianza ha sido la clave para la innovación en las entregas a domicilio en Nicaragua”.

La noticia causó tristeza en los colaboradores de la plataforma de delivery, quienes compartieron fotos de sus motocicletas junto al bolso morado.

Por ejemplo, Christian Santiago escribió “Que nostalgia, prácticamente desde sus comienzos y que buena experiencia fue. Buenos pagos de hasta 12 mil córdobas a la semana. Esas levantadas a las 5 am para retirar bolso y ver a todos esos bolos de the reef salir de madrugada, sin duda alguna me deja buenos recuerdos. Bye Hugo (...)Y en paz descansen las personas que conocí y lamentablemente fallecieron mientras laboraban en Hugo”.

Otra joven identificada como Paty de Vasquez dijo sentirse orgullosa de Hugo “fue un gran apoyo económico trabajar para ustedes Hugo Nicaragua se extrañará siempre solo quedará el recuerdo. Bendiciones a todos los compañeros de trabajo que luchamos juntos siempre dejando eso pedido aun en las tempestades”.

Tambien Charlie Negrito expresó “fue un placer servirles y nos hicimos familia sin conocernos tanta gente de todas partes de managua, muertes de nuestros compañeros que siempre los recordaremos, mucha gente nos trato mal pero eso no nos impedia seguir adelante. Muy agradecido con hugo x brindarnos un medio de trabajo en tiempos difíciles para el país siempre seremos HUGO”.

De igual manera, algunos ciudadanos que utilizaron el servicio lamentaron el cierre “Gracias por su servicio y ayudarnos durante la pandemia, fueron de mucha ayuda para muchas familias y personas. En mi caso nunca tuve problemas con la app ni con los señores repartidores, quienes se ganaron mi consideración y la de mi familia”, escribió Felix Eduardo Gutiérrez Dávila.