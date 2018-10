LOS EMPRESARIOS Y SINDICATOS FORCEJEAN POR NO PRESENTAR EN LA MESA DEL SALARIO MÍNIMO SU PROPUESTA DE AJUSTE SALARIAL.

Por JONATHAN CASTRO Una vez más no sale humo blanco en la mesa de discusión del salario mínimo. Las pláticas se suspendieron luego que el Cosep, ni el Frente Nacional de los Trabajadores presentaran propuestas de incremento salarial. Ninguno de los representantes de ambos sectores quiere mostrar sus cartas, ni doblar su rey. Ambos bandos apuestan a su AS bajo la manga y pagan por ver la carta de uno y de otro. 'Siempre nosotros presentamos nuestra propuesta de primero y el Cosep la despedaza, nosotros queremos ahora despedazar la propuesta del Cosep', señalo Luis Barbosa, Coordinador de la Central Sandinista de los Trabajadores - José Benito Escobar. Por su parte Freddy Blandón, Asesor legal del Cosep, dijo que aún el Consejo Directivo del Cosep que representa a 22 Cámaras empresariales no define aun una propuesta de incremento salarial. 'Aquí no se trata de quien presenta primero su propuesta sino de encontrar el consenso tripartito, nosotros no tenemos prisa y vamos a esperar', expreso Blandón. Empresarios y sindicalistas tienen hasta el próximo 28 de febrero para encontrar el consenso, de lo contrario el gobierno a través de un decreto, dictaría al igual que en 2014, el reajuste salarial de este año.