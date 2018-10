30, Marzo, 2015 30, Marzo, 2015 10:52 a.m. 10:52 a.m.

GRANOS BÀSICOS Y PERECEDEROS ESTABLES

Este lunes arrancó con precios estables en los precios de los granos básicos, perecederos, carne de res y pollo. 100% Noticias constató que en los diferentes supermercados de la capital el arroz disminuyó 30 centavos por libra al pasar de 12 a 11 córdobas con 70 centavos, de igual manera el azúcar descendió 30 centavos y la libra de frijoles se mantienen en 16 córdobas 50 centavos. En el caso de la cajilla de huevo los precios varían entre 128 y 119 córdobas. GRANOS AHORA ANTES ARROZ C$ 11.70 LB C$ 12.00 LB AZÚCAR C$ 9.00 LB C$ 9.30 LB FRIJOL C$ 16.50LB C$ 16.50LB ACEITE C$ 79.00 (1,500ml) C$ 79.00 (1,500ml) HUEVO C$ 128.50/119.00 C$ 119.00 En cuanto a los perecederos, esta tabla refleja que los precios se mantienen relativamente. PRECEDEROS AHORA ANTES TOMATE C$ 10.50 LB C$ 10.10 LB ZANAHORIA C$ 11.70 LB C$ 10.70 LB CEBOLLA C$9.00 LB C$9.50 LB PAPA C$14.70 LB C$14.70 LB LECHUGA C$ 17.00 UNIDAD C$ 17.00 UNIDAD CHILTOMA C$ 20.00 DOCENA C$ 20.00 DOCENA PEPINO C$ 5.00 UNIDAD C$ 5.00 UNIDAD REPOLLO C$25.00 UNIDAD C$25.00 UNIDAD PLATANO VERDE C$4.80 UNIDAD C$4.80 UNIDAD PLATANO MADURO C$4.80 UNIDAD C$4.80 UNIDAD Fuente: 100% Noticias