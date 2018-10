28, Abril, 2015 28, Abril, 2015 2:11 a.m. 2:11 a.m.

NICARAGUA QUIERE VINCULAR INVERSIONES CON ZONAS FRANCAS FINANCIERAS

Vincular el Régimen de Zonas Francas a las inversiones y a la generación de fuentes de empleos, se ha convertido en una prioridad para Nicaragua, así lo valoró el Delegado Presidencial para las Inversiones, General Álvaro Baltodano, quien además explicó que este beneficio fiscal se tiene que adecuar a los cambios del mundo. “El Régimen de Zonas Francas, no solo un régimen con beneficios fiscales, o régimen laboral, sino que el régimen de zonas francas es un incentivo para que venga la inversión extranjera directa”, destacó. Explicó que este Gobierno está interesado en vincular el régimen de beneficios fiscales para incentivar la inversión, y el empleo en Nicaragua. “Este régimen se da y se puede dar a empresas que se vengan nuestro país, y desarrollen nuestra área productiva”, indicó. Manifestó que, en este sentido, se vienen proponiendo algunos pequeños cambios en la facilitación del comercio, sin restarle funciones a la Dirección General de Aduanas. “En uno de los artículos (a Ley de Reforma de Zonas Francas Industriales de Exportación) se pone que la Comisión Nacional de Zonas Francas permitirá el movimiento de la maquinaria, transporte, vehículos, etc.”, explicó. Aseguró que Nicaragua está haciendo un gran esfuerzo para crecer en el área textil y está respondiendo muy bien, tomando en cuenta que en este 2015 no se tuvo el beneficio del Nivel de Preferencia Arancelaria (TPL), otorgado por Estados Unidos. “Esperamos adecuarnos, y crecer. Nicaragua tiene un factor competitivo todavía en el mundo. La competencia nuestra no es con los países de Centroamérica, ni con los países del CAFTA, sino con los países que están en Asia”, concluyó. Fuente: 19 Digital