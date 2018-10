EMPRESAS NICARAGÜENSES TRANSAN NEGOCIOS POR US$4.9 MILLONES EN HOLANDA

Mejorar logística

Interés por el cacao

Burke Agro, La Campesina, Cac Trading y Mangosa son las cuatro empresas nicaragüenses productoras de mango, cacao, frutas deshidratadas y chía orgánica lograron intenciones de compra por un monto aproximado de US$ 4,982,250. tras sostener al menos unos 27 encuentros de negocios en Holanda durante una misión comercial realizada PRODUCCIÓN DE MANGOSdel 05 al 08 de octubre. Mangosa logró la comercialización de 20 contenedores de Mango Fresco por un monto de US$ 700,000 los que se estarán enviando en Marzo 2016. Por su parte Burke Agro concretó 1,500 toneladas de jugo de piña, por un monto de US$3,750.000, iniciando en diciembre 2015 con 100 toneladas. Mientras tanto CAC-TRADING estará comercializando 20 toneladas de Chía Orgánica, por un total de US$ 76,000. En tanto, La Campesina logró concretar 87.5 toneladas de Cacao en grano Orgánico por US$ 376,250 y 10 toneladas de Pasta de Cacao por US$80,000 para un total de compra por US$456,250 que estará iniciando en diciembre 2015.“La experiencia ha sido muy buena. Ya se tiene un producto con la calidad exportable que requiere el consumidor holandés y las oportunidades son limitadas. El viaje fue muy productivo, nos actualizamos en cuanto a lo que el mercado europeo demanda y lo que se espera en el futuro cercano. En nuestro caso, el mango se está convirtiendo en una fruta extremadamente popular por la labor de los importadores de madurarla en cámaras de maduración y venderla “ready toe at“ eliminando así el riesgo de comprar fruta inmadura y no saber cuál es el momento óptimo para consumirla,“ indicó Luis Campollo, director de mercadeo y logística de Mangosa. “La misión comercial nos dio la oportunidad de entender la cadena de valor de Nicaragua, para Europa por varios canales, tuvimos el chance de reunirnos con muchos compradores que comparten nuestra misión y nuestros productos. Ahora tenemos muchas oportunidades para exportar a Europa, por nuestra parte ya estamos trabajando en la preparación de pedidos esto gracias al acompañamiento de APEN y del Hermanamiento de Holanda”, indicó William Burke, gerente general de Burke Agro.Durante esta misión se logró reconocer la importancia de atender el nicho de mercado orgánico. Asimismo se determinó que se requiere de mejorar la logística para el envió de la oferta exportable.Esta misión comercial fue promovida por la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) con el apoyo del Hermanamiento de Holanda (Lbsnn), misma que fue preparada cuidadosamente a fin de garantizar la excelente calidad en la selección de las contrapartes holandesas. “Estar cara a cara con los clientes y el mercado es clave para poder desarrollar productos. Los pequeños chocolateros son los nichos de mercados tras los que vamos a ir, porque reconocen la calidad en un mercado especial con un buen precio y con volúmenes que pueden ser cubiertos,” indicó Denis Escorcia, presidente de la cooperativa de cacao La Campesina.Según Escorcia durante esta misión pudo observar que a las chocolateras les interesa el trabajo con las cooperativas por la historia que se cuenta sobre el trabajo con productores y la calidad especial del cacao. “Para la Cooperativa La Campesina esta misión fue exitosa, ya que hubo intenciones concretas para la compra de cacao y pasta de cacao, adicionalmente se realizaron los primeros contactos con empresas de equipamiento para la línea de pasta de chocolate, por otro lado se hará examen de cadmio a las muestras y se enviarán cotizaciones formales,” puntualizó Escorcia. Por su parte APEN, durante esta misión comercial logró acuerdos con el consejo privado holandés para la promoción del comercio NHC para el trabajo conjunto en la promoción e identificación de oportunidades comerciales ente Holanda y Nicaragua. Y con el puerto de Rotterdam para facilitar los servicios de logística para el envío y distribución de sus productos en Holanda y Europa. “La misión fue exitosa, se lograron acuerdos con NHC y el Puerto de Rotterdam que fortalecen los servicios de promoción y apoyo a las pymes y exportadores proveídos por APEN para aprovechar las oportunidades de comercio con Holanda”, expresó Azucena Castillo, gerente general APEN. END