T.I. confesó que lleva a su hija al ginecólogo para asegurarse que sigue siendo virgen

El rapero T.I., incendió las redes sociales por las recientes declaraciones que hizo en un podcast, pues admitió que acompaña a su hija cada año al ginecólogo para “revisar su himen” y asegurarse que “sigue intacto”.

En una entrevista con Nazanin Mandi y Nadia Moham del programa “Ladies Like Us” (señoritas como nosotras), el rapero habló acerca de su estilo de su estilo de crianza con sus hijos. Las entrevistadoras preguntaron si había tenido la ‘plática de sexo’ con sus hijas, a lo que él explicó cómo se acerca a su hija de 18 años, Deyjah Harris, quien está en su primer año de universidad.

“No solo he tenido ya la conversación con ella, tenemos viajes anuales con el ginecólogo para checar su himen. Sí, yo voy con ella”, dijo Clifford Joseph Harris Jr., mientras las anfitrionas se reían.

Harris después agregó que la primera vez que hizo eso fue tras la fiesta de cumpleaños número 16 de Deyjah. El también actor narró que en la puerta de su cuarto puso una nota adhesiva en la que decía: “Ginecólogo. Mañana. 09:30”.

Este fue el principio de la narración de cómo convenció a su hija para que él pudiera obtener sus datos personales y que requieren de firmas para que pudiera ver información que, de otra forma, solamente su hija debería tener acceso.

“Así que nos sentamos y el doctor entró y comenzó a hablar, y el doctor mantuvo un nivel de profesionalismo muy alto, y me dijo algo como ‘Para poder compartir esa información tengo que tener algo, ¿Sabe?- Y le dije a Deyjah ‘ quieren que firmes esto para que podamos compartir información. ¿Hay algo que quieres que no sepa?’ Y le dije al doctor que no había ningún problema”, narró Harris.

T.I. también compartió que él fue informado de que el himen se puede romper de distintas maneras aparte de la penetración durante el acto sexual. “Llegaron y me explicaron: ‘Bueno sólo quería que supiera que hay otras formas además de sexo de que el himen se rompa, como montar una bicicleta, con atletismo, montando caballo y otras formas diferentes de actividad física’, me dijo el doctor”, relató.

“Yo le dije ‘mire doc, ella no monta caballos, no monta bicicletas y no juega ningún deporte. Sólo cheque el himen por favor y deme los resultados de forma expeditivamente’”, contó.

También, durante la entrevista, el rapero reveló información privada de su hija para las anfitrionas del programa y sus seguidores. “Puedo decir que, desde su cumpleaños número 18, su himen sigue intacto”, agregó.

Aunado a esto agregó que su tarea de salvarla de los hombres ya estaba completa, puesto que ningún hombre quiere estar con una ‘virgen’. “(Las ‘vírgenes’) Ellas no son divertidas. ¿Quién quiere a una virgen?”, expresó.

Harris había hablado también acerca de la vida de sus hijos y de cómo él ha tenido hijos con diferentes mujeres en previas entrevistas. El pasado 3 de septiembre, el músico habló en el podcast de “Ladygang” en donde contó acerca de los hijos que tuvo cuando él tenía solamente 21 años.

“Mi primer hijo no lo tuve con mi esposa y su primer hijo no lo tuvo conmigo, mis tres primeros hijos no son son de mi esposa. Tuve tres hijos en dos años, así que ahora tengo dos hijos de 18 años”.

Tras darse a conocer la entrevista, usuarios de Twitter arremetieron contra el también productor, pues sus acciones eran “horripilantes” e “invasivas”.

“Sin exagerar, T.I. está invadiendo el espacio y la humanidad de su hija. Esto es una de las cosas más asquerosas que he escuchado”, tuiteó el autor Frederick Joseph.

“Lo que T.I. le hizo a su hija es cultura de violación, es el principio de demostrarle a las chicas afroamericanas que no tienen agencia sobre sus propios cuerpos. También es enseñar la vergüenza sexual y el reprimir el deseo. Ahora todos sus compromisos sexuañes tienen que ser secretos. Vergüenza+secreto es violencia”, explicó una usuaria más.

Además, en el Twitter de la hija del rapero, ella le dio likes a tuits que criticaban las acciones de su padre.

Prueba de la virginidad condenada por la OMS

La práctica de la “prueba de virginidad” fue condenada por la Organización de Salud Mundial (OMS) y por las oficinas de Derechos Humanos y de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con la OMS, el examen es una “inspección de los genitales femeninos que está diseñado para determinar si una mujer o una niña ha tenido coito vaginal”. No obstante, la organización declaró que la práctica no tiene bases clínicas ni científicas, y por ende es una violación a los derechos humanos. Además, agregó que puede perjudicar la salud de la niña o mujer a la que se le practique.

Incluso la cuenta de la organización Planned Parenthood también tuiteó acerca del tema un un hilo de 6 tuits en los que explicaba que la ‘virginidad’ es un constructo social.

“Algunas personas piensan que puedes saber si una persona ha tenido sexo antes si su himen está estirado, sin embargo ese no es el caso. Así que díganlo con nosotros: NO PUEDES SABER SI UNA PERSONA A TENIDO SEXO POR LA FORMA QUE SU HIMEN SE VEA O SIENTA”, expresó el tuit final de la cuenta.