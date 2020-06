Justin Bieber se defiende de una acusación de agresión sexual en Twitter

Una joven que se identificó como Danielle acusó al cantante Justin Bieber, de 26 años, por supuesta agresión sexual en el Hotel Four Seasons, tras el festival South by Southwet (SXSW) en Austin, Texas, el pasado 09 de marzo del 2014.

“Estábamos disfrutando de la noche cuando un hombre se acercó a mí y a mis amigos y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto que dijimos que sí”, escribió Danielle en Twitter.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Bieber se defendió de las acusaciones que hizo Danielle en redes sociales. “Normalmente no abordo los rumores que se crean sobre mi persona, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo decidí hablar. Los rumores son rumores , pero el abuso sexual es algo que me tomo muy en serio. Quise salir a hablar de inmediato, pero por respeto a todas las víctimas que sufren este acoso a diario quería asegurarme de reunir todas las pruebas antes de hacer cualquier declaración”, comenzó Bieber su hilo de mensajes.

Según el cantante asistió a dicho evento acompañado por su entonces novia, Selena Gómez, pero nunca fue a ninguna fiesta posterior en el hotel, pues esa noche se alojó con la actriz y con unos amigos en un AirBnb. “Como ella cuenta, yo estaba en el evento en Austin y por sorpresa subí al escenario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabe es que estuve acompañado por mi entonces novia Selena Gómez”, señaló Bieber junto a varias fotos de documentos que corroboran su versión.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

En otro mensaje Bieber señala “El 10 de marzo, Selena se fue a trabajar y me quedé en el Westin. Los recibos muestran claramente que estaba con mis amigos Nick y John antes de que me fuera de la ciudad. No en el Four Seasons”, expresó.

El cantante invitó a los periodistas a investigar en el Hotel Four Seasons sí estuvo en el lugar el 09 de marzo de 2014. “Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta”, escribió.

Bieber aseguró que trabajaría con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales. Los tuits fueron eliminados de la red social.