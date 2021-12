Miss Mundo Nicaragua Sheynnis Palacios y su proyecto social que le permitió ganar Miss World

9:52 a.m.

La gala final de este certamen se realizará este próximo 16 de diciembre desde Puerto Rico.

La representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios, en Miss World, es una de las semifinalistas de este importante certamen de belleza tras ser una de las ganadores del desafío rápido conocido como "Head to Head Challenge". Su proyecto social, fue elegido por el jurado como ganador. Sheynnis en conjunto con la comunidad de San Bartolo y San Diego realizaron la reconstrucción del puente que une a estas comunidades el cual fue seriamente afectado por los huracanes Eta e Iota en el año 2020.

En su presentación del proyecto, Miss Mundo Nicaragua realizó diferentes eventos para recaudar fondos y poder llevar a cabo este proyecto, Palacios destacó el porcentaje de pobreza y la extrema pobreza que existe en Nicaragua, y que la reconstrucción de este puente se logró gracias al apoyo de la comunidad que se dispusieron a llegar a apoyar martillando, taladrando. La inversión de este puente fue de 7 mil dólares.

“Mi proyecto social se llama uniendo vidas, en Nicaragua hay muchas personas emprendedoras, luchadoras, resilientes, pero no está fuera de la realidad que también hay mucha necesidad. En mi país la pobreza está en el 44% de la población y la extrema pobreza está en el 11%, en donde yo me identifico dentro del 44%, orgullosa de estar donde estoy, orgullosa de ser quien soy y hasta dónde he llegado” dijo la reina de belleza nicaragüense.

Además explicó que “en noviembre del 2020 Nicaragua sufrió dos huracanes de categoría 4 categoría 5 en donde se vio afectadas gran parte de la comunidad nicaragüense, dentro de ella la comunidad con la que trabajé, San Bartolo ubicada a 42 km de donde yo habito me di cuenta de lo deteriorado que se encontraba el puente, el único medio de unión no solo con mi país, sino con el mundo entero.

La reina de belleza destacó que unidos se pudo hacer la fuerza para la renovación del puente valorado en $7,000 dólares, “para muchos es poco pero para mi país es una gran cantidad”.

Sheynnis, manifestó que su mayor inspiración fue un menor de edad que con ansias de continuar estudiando llegaba a apoyar y trabajar para poder lograr la reconstrucción de este puente que une la comunidad con su escuela.

“Quien fue mi mayor inspiración fue esa comunidad, que se sumó a martillar, a pintar, a taladrar para poder hacer realidad la reconstrucción del puente, junto con Matiu un niño de 11 quién es calificación A en todas sus notas desde primer grado hasta quinto grado y no podría hacerlo debido a que no tenía el medio como llegar, debido a que en mi país 6 meses son temporadas de verano y 6 meses son temporada de invierno en donde el puente era la única unión que tenían y luego de eso estaba el rio, el rio estaba crecido y no les permitía la unión, pero hoy ese puente está habilitado y más de 2 mil persona puede llegar a sus centros educativos y pueden llegar a sus trabajos” finalizó diciendo Miss Mundo Nicaragua.

