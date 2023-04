Xiomara Blandino, nuera de Daniel Ortega se bautiza en medio de feroz persecución a católicos

El bautismo de Xiomara se conoce un día después que su suegra Rosario Murillo aseguró en cadena nacional que el Dios de los católicos es falso y “fruto de manipulación”

La exreina de belleza Xiomara Blandino, nuera de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de su red social en Instagram confirmó este 6 de abril su bautizo en agua, lo calificó como “uno de los días más esperados por mí”.

La esposa del sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, propietario del canal 8, no reveló el lugar donde realizó este acto religioso ni tampoco mencionó el nombre de la congregación, pero todo hace indicar que es presuntamente evangélica, porque la modelo nicaragüense agradeció a los pastores Digna y Marvin por acompañarla en “estos 13 años de alegrías y tropiezos”.

La controversial exreina nicaragüense expresó que pasó un desierto “y hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús”, agregó que su descendencia y ella son salvos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida “para dar fe de tu amor y tu poder”, finalizó la nuera de la pareja dictatorial.

En enero de 2021, Xiomara Blandino confesó a través de esta misma red social que dejó de ser católica.

“Desde hace unos años entendí, tomé la decisión de dejar de pertenecer a la iglesia católica. Empecé a visitar un grupo de oración cristiano en donde tuve la revelación personal de Dios y un sentir genuino en el que comprendí que mi comunicación con Dios es directa sin intermediarios”, expresó Blandino en una dinámica de Verdadero y Falso de Instagram.

“Respeto mucho la iglesia católica, pero entendí que mi camino está en otra dirección, aprendí mucho leyendo la palabra de Dios en donde está la verdad en la que creo. Doy gracias al padre por haberse dejado ver como en las formas en que lo he visto”, agregó.

Rosario Murillo: Dios de los católicos es falso y “fruto de manipulación”

En tanto, la suegra de Xiomara Blandino, Rosario Murillo arremetió nuevamente contra la iglesia católica y en su alocución del mediodía, de este 5 de abril expresó que todos esos avances son para abril victorioso y para el Dios de todas las victorias, no para el Dios que han inventado quienes sembraron sufrimiento hace algunos años, señalamiento con el que ha atacado a la iglesia católica desde la rebelión de abril 2018.

“Abril de vigor y de gloria, abril que sabemos pertenece a los triunfos de la paz y el bien, abril en paz y bien, abril como el pueblo merece, abril en alabanzas, gloria a Dios en abril, al Dios de todas las victorias, de todos los triunfos, al Dios verdadero de Dios verdadero, no al Dios que han inventado quienes llenos de maldad sembraron tanto sufrimiento y tanto dolor entre las familias nicaragüense hace algunos años”, dijo Rosario Murillo.

Además, siguió su línea de ataque diciendo: “Nosotros, ese Dios lo vemos como parte de una manipulación de quienes no creen en Dios, no viven el cristianismo, no saben ser respetuosos o solidarios, solos saben de egoísmo, de codicias, de avaricias y lo sabemos todos, que así son, que hablan de Dios, jurando el nombre de Dios en vano”.