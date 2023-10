Bizarrap muta a Bizapop en el cinematográfico anuncio de su próxima sesión el 4 de octubre

El productor y músico argentino Bizarrap cambia su nombre a Bizapop para anunciar una nueva sesión, la número 57, en un cortometraje inspirado en "El lobo de Wall Street" en el que cuenta con la colaboración de los actores argentinos Guillermo Francella y Gastón Cocchiarale.



El clip comienza con una escena muy parecida a la más icónica de la película de Martin Scorsese, con Bizarrap subido a una mesa arengando a una oficina enloquecida, llena de jóvenes trajeados que bailan, beben y celebran sus éxitos empresariales ("¡cerramos lo de Arabia!", grita uno).



La euforia llega a su cénit cuando el productor argentino -que firma el guión junto al director del corto, Jaime James- les anuncia que han conseguido superar los 8.500 millones de reproducciones en Spotify. En el papel de mano derecha de Bizarrap y principal animador de la fiesta autoparódica, el actor Gastón Cocchiarale.



La celebración se corta abruptamente cuando un ejecutivo, interpretado por el popular actor argentino Guillermo Francella ("El secreto de sus ojos") llama a Bizarrap al despacho, que acude sumiso.

Leer más: Shakira publica "El jefe", un sencillo en el que dispara contra su exsuegro

"Ni saben lo que están festejando. No entendieron nada", le dice Francella, que tras mostrar una serie de pantallazos sobre la posibilidad de cambiar el nombre de "Bizarrap" por el de "Bizapop" le pregunta: "¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?".



"Que tenía que aprovechar más los ojos azules", ríe Bizarrap mientras señala sus sempiternas gafas de sol, y "que cuanta más gente nos escuchara, iba a ser más difícil conformar a todos", añade el productor.



"¿Y te acordás lo que yo te contestaba? Que cuando ocurriera eso, vos tenías que entender que la gente no elige qué música escuchar, sino que es la música la que elige quién quiere que la escuche (...) a veces me gustaría escuchar qué opina la música de todos nosotros", le espeta Francella.



"¿Y yo? ¿a quién tengo que escuchar?", le pregunta entonces Bizarrap, dejando la respuesta para el próximo 4 de octubre, cuando se publicará su nueva sesión.



De nombre Gonzalo Julián Conde, el fenómeno de Bizarrap se fue afianzando primero entre el público más joven gracias a la pegada de sus colaboraciones junto a artistas como Villano Antillano, Tiago PZK o, sobre todo, la sesión número 52 al lado del español Quevedo, que fue número 1 en todo el mundo durante siete semanas.



Algunos de esos trabajos le valieron convertirse en 2020 en el artista argentino más escuchado del mundo y que en 2021 acumulara cuatro nominaciones a los Latin Grammy bajo la categoría de "Productor del año" y "Mejor Nuevo Artista". Su última sesión la firmó junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.