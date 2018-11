Kate del Castillo se pasea por Cartagena mientras graba ‘La Reina del Sur 2’

La actriz Kate del Castillo ‘revolucionó’ este fin de semana el municipio de Turbaco, a pocos minutos de Cartagena, Colombia, mientras grababa escenas de la segunda temporada de su exitosa y galardonada serie ‘La reina del Sur’.

La estrella del cine y la televisión mexicana, fue vista en el barrio La Granja de ese municipio rodando apartes de esta megaproducción de Telemundo, cuya primera temporada se estrenó en 2011; pero solo unos pocos afortunados pudieron tomarse fotos junto a ella.

La mexicana llegó a Cartagena, luego de intensas jornadas de rodaje en Rusia, Italia y España, y se rumora que permanecería ahí un par de días más.

A través de sus redes sociales, Del Castillo compartió el domingo una imagen de su paso por el Corralito de Piedra acompañada del mensaje: ‘Day off. Turisteando’. La fotografía fue tomada a las afueras del hotel boutique Makondo, ubicado a pocos metros de la casa de Gabriel García Márquez en el Centro Histórico de Cartagena.

“No testificaré en juicio contra el Chapo Guzmán”

En su paso por Cartagena, la actriz no solo se ha dedicado a grabar las escenas de la serie inspirada en la vida de una peligrosa narcotraficante. Del Castillo habló en exclusiva para el programa ‘Al rojo de vivo’ de Telemundo, y aseguró que no lo han llamado como testigo en el juicio en contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, popularmente conocido como el Chapo Guzmán.

“En algún momento se habló de eso, pero hasta ahorita no me han llamado- gracias a Dios, la verdad- así que no voy a ir a testificar. Nunca se me avisó, así que no”, dijo la actriz a la periodista Jessica Maldonado, quien viajó hasta Cartagena para conocer sus declaraciones.

La también protagonista de producciones como ‘Ingobernable’, ‘La Mentira’ y ‘Bajo la misma piel’, reveló que aunque ha escuchado y conoce algunos aspectos del muy sonado juicio en contra del líder del cártel de Sinaloa, que se desarrolla en estos días en una corte federal de Brooklyn (Nueva York); está muy ocupada para seguirlo en detalle.

“No tengo el tiempo para seguirlo perfectamente, pero si me enterado de algunas cosas, pero la verdad no tengo el tiempo”, señaló en la entrevista, que se habría realizado durante el rodaje en alguna isla cercana a la ciudad.

Del Castillo también descartó que esté invitada a la posesión del recién electo presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador, y agregó que no regresará a México hasta que no cumpla con todos los compromisos laborales que tiene en este momento.

“No me han invitado y aunque me inviten no, primero yo no quiero volver a tomar parte con ningún gobierno, porque finalmente el voto es secreto y ya no quiero nada político en ese sentido”, puntualizó.

Kate del Castillo no visita México hace cerca de dos años, luego de que explotara el escándalo de su supuesta amistad con el Chapo Guzmán. La actriz estuvo envuelta en un proceso legal en su país, y en varias entrevistas afirmó que se no se sentía segura de volver porque el gobierno de ese momento no le brindaba garantías.