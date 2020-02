El albúm ‘25’ batió récords de ventas: 3 millones 380 mil unidades en EE. UU. en su primera semana, según Nielsen Music

Adele dice que su próximo álbum saldrá en septiembre, según un video publicado en las redes sociales.

Hace unos días, Adele, cuyo álbum ‘25’ fue lanzado en 2015, ofició una boda entre amigos.

En el curso de la fiesta la cantante dijo a los invitados que en septiembre saldrá su nuevo álbum.

En la reunión, Adele también cantó versiones de ‘Spice Up Your Life’, de Spice Girls, y ‘Crazy in Love', de Beyoncé

Según la revista Variety, desde hace meses han estado circulando rumores sobre un nuevo trabajo discográfico de la cantante británica.

Desde que el álbum ‘21’ la llevó al estrellato en 2011, la cantante solo ha lanzado un álbum de estudio y un sencillo (el tema de la cinta de James Bond ‘Skyfall’, de 2012).

Por otra parte, ‘25’ batió récords de ventas: 3 millones 380 mil unidades en EE. UU. en su primera semana, según Nielsen Music

LOVE ISLAND

El suicidio de una de las estrellas de televisión más famosas de Gran Bretaña, la presentadora de ‘Love Island’, Caroline Flack, ha generado un nuevo debate sobre el papel de la prensa sensacionalista y si las compañías de medios sociales necesitan esforzarse más para eliminar contenidos tóxicos.

Flack, de 40 años, presentadora del popular reality show ‘Love Island’ y ganadora de la versión británica de ‘Dancing with the Stars’, fue encontrada muerta en su apartamento de Londres, el sábado.

Amigos de la fallecida han acusado a la prensa sensacionalista de haberla hostigado cuando fue acusada de agredir a su novio en diciembre, un cargo que ella negó.

Recientemente, el Príncipe Harry y su esposa Meghan se mudaron a Canadá, en parte para evitar lo que ellos argumentan es una prensa engañosa e injusta.

BLONDIE

Y para despedirnos, nos vamos a 1979 cuando la cantante Blondie obtuvo su primer álbum número 1 (en Gran Bretaña).

El trabajo discográfco 'Parallel Lines' estuvo cuatro semanas en la cima de las listas, con los sencillos 'Heart Of Glass', 'Hanging On The Telephone' y 'Sunday Girl’.