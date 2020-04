Explosiones en varias subestaciones del Zulia dejó a oscuras a todo el estado

El estado Zulia quedó nuevamente a oscuras, luego que se registraran explosiones en varias subestaciones eléctricas en la entidad.

Según informó el periodista Lenin Danieri, este es el tercer bajón que se registra en la región zuliana en el mes de abril.

Las sub estaciones que explotaron. Maracaibo, San Francisco, Machiques, La Cañada, Lossada, Mara, La Villa en blackout hasta ahora.

Asimismo, detalló que Maracaibo, San Francisco, La Cañada, Lossada, Mara, La Villa son las localidades más afectadas por las explosiones.

Así se vivió en Maracaibo la explosión de varias subestaciones eléctricas este #7Abri Dejando #SinLuz a la capital y al 80% de la entidad. No sólo Costa Occidental también Sur del Lago