EE.UU.: “Mentira” que sanciones impidan compra de medicinas o alimentos en Venezuela

El encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, explicó que la propuesta de un gobierno de transición consiste en darles a los venezolanos la opción de que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo lo más rápido posible.

El encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, asegura que no existe un ejemplo de una empresa que se haya negado a venderle insumos médicos a Venezuela como consecuencia de las sanciones. En entrevista con Venezuela 360 de la Voz de América, el alto funcionario estadounidense explicó que la propuesta de un gobierno de transición consiste en darles a los venezolanos la opción de que ellos mismos puedan llegar a un acuerdo lo más rápido posible.

VOA: ¿Qué ventana de oportunidad vieron ustedes en este momento para aplicar esta nueva estratregia que es un poco más de presión, pero al mismo tiempo darle un poco la oportunidad a un gobierno de transición?.

Lea Además: EEUU advirtió sobre el “arresto inmediato” de Nicolás Maduro si llega a pisar su territorio

James Story: Debería destacar que es un paquete de cosas que estamos haciendo en este momento, que es un proyecto para los venezolanos. Para ellos un comienzo, digamos para que puedan sentarse y entender cómo llegar a un acuerdo lo más pronto posible, rápido posible. La verdad es que muestra una voluntad política de nuestra parte en cómo lograr una transición democrática en el país. Pero fíjese hay muchas personas que están diciendo que este plan fue lanzado por los gringos porque en el medio de la pandemia piensan que pueden lograr algo que antes no podían. No es así. Nadie esperaba una pandemia cuando nosotros comenzamos a pensar sobre este proyecto que ya tiene como cinco, seis, siete meses en transcurso.

VOA: En Venezuela algunas personas consideran que esta propuesta no tiene alguna relación. La presión que le ponen a Maduro de una recompensa por su cabeza, pero por otro lado hacerle una oferta de diálogo de un gobierno de transición. ¿Ustedes cómo la pueden explicar?.

Story: Bueno primero, el señor Maduro puede contratar un abogado para enfrentar los cargos en Estados Unidos. Nosotros hemos hecho otras ofertas en el pasado a otras personas. Ustedes saben bien las historias en otros países, pero no son cosas incompatibles entre sí. Se puede tener negociaciones.

Lea Más: Se agrava la situación de migrantes venezolanos en medio de cuarentena

VOA: Ellos hablan mucho de que las sanciones les han frustrado las posibilidades de importar alimentos medicamentos y todo lo que necesitan para enfrentar esta pandemia, ¿ustedes qué pueden responderles?.

Story: Es una mentira. No existe, repito desde la entrada de las sanciones más duras en enero del año pasado, han dicho que no pueden comprar medicamentos o comida. Entonces pregunto yo ¿por qué los bodegones en Caracas en Venezuela son tan llenos de cosas de Estados Unidos?. Nunca me han mostrado ni una empresa que rechaza una solicitud de la venta de medicamentos o comida para Venezuela. La verdad es que hay una licencia general para que puedan hacer esto y las empresas están dispuestas a hacerlo. Y si alguna empresa indica que no, podemos hablar con ellos, pero yo tengo que tener la información.

Tengo más de un año pidiendo un ejemplo y nunca me lo han dado. Entonces yo creo que eso no existe, pero el régimen sí sigue mandando petróleo, gasolina, hasta medicamentos mandaron para Cuba, sí siguen comprando armas de Rusia, armas a otros países y siguen haciendo represión contra la población de Venezuela. Entonces esto realmente no es. No es verdad lo que dicen en este momento, pero está bien. Con este proyecto lo que planteamos nosotros es una salida de sanciones también, pero aquí hay que tomar decisiones para el regreso de la democracia en Venezuela.

Te puede interesar: Estados Unidos investiga si el coronavirus salió de un laboratorio en China

VOA: ¿Esta propuesta ajustada que ha hecho el gobierno de Estados Unidos se consultó con el presidente interino Juan Guaidó?.

Story: Sí claro, y de hecho estaba alineado con las conversaciones que obtuvieron en Noruega y Barbados. Hablamos con el presidente Guaidó al respecto. Lo interesante aquí es que el presidente Guaidó ha dicho que si sería necesario que él saliera de la presidencia, él lo haría por el bien del pueblo de Venezuela, algo que Maduro nunca había dicho.