El papa denuncia que las mafias están explotando la pandemia

El papa Francisco denunció hoy que las mafias, que están en todos los rincones del mundo, están explotando la pandemia y se están enriqueciendo con la corrupción.

Francisco recordó hoy que en Italia se celebra el Día de la Memoria de las Víctimas inocentes de las mafias al termine del rezo del Ángelus, que celebró, de nuevo, en la biblioteca y no asomado a la plaza de San Pedro, debido a las medidas restrictivas previstas en Roma por la pandemia.



El papa las definió "estructuras de pecado" y "contrarias al Evangelio de Cristo" y subrayó que "confunden la fe con la idolatría", en referencia al culto católico que exhiben algunas familias mafiosas.



Recordó que "el papa san Juan Pablo II denunció su cultura de muerte y que Benedicto XVI las condenó como camino de muerte".



"Recordemos a todas las víctimas y renovemos nuestro empeño contra la mafias", dijo.



En su cuenta de Twitter, Francisco también recordó con un mensaje el día Mundial del Síndrome de Down y escribió que "todo niño que se anuncia en el seno de una mujer es un don que cambia la historia de una familia: de un padre y una madre, de los abuelos y de los hermanos. Y este niño necesita ser acogido, amado y cuidado. ¡Siempre!".



Y con otro "tuit" hizo referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y afirmó que: "El racismo es un virus que muta fácilmente y que, en lugar de desaparecer, se esconde y está siempre al acecho. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los avances de la sociedad no están asegurados para siempre".