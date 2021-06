Rusia ve en el retorno al diálogo el gran resultado de la cumbre Putin-Biden

Moscú, 17 jun (EFE).- El retorno al diálogo ha sido el gran resultado de la cumbre celebrada este miércoles en Ginebra entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos Joe Biden, coincidieron hoy expertos y altos cargos rusos.



"Desde el comienzo advertimos contra expectativas elevadas sobre esta cumbre. Pero ahora podemos decir, basándonos en la valoración del propio presidente (Putin), que transcurrió con un signo 'más'", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

UNA REUNIÓN CON RESULTADOS

Agregó que la cita de Ginebra fue una reunión "con resultados desde el punto de vista que los líderes tuvieron la oportunidad de plantear francamente sus posturas y de comprender, más o menos, dónde se puede interactuar y dónde en estos momentos esta interacción no es posible debido a discrepancias categóricas".

Peskov destacó en particular la declaración conjunta de Putin y Biden sobre la capacidad de Rusia y EE.UU. de lograr progresos para "garantizar la predictibilidad en el ámbito estratégico, disminuir los riesgos de conflicto armados y la amenaza de una guerra nuclear".



El presidente de la Duma del Estado o Cámara de Diputados, Viacheslav Volodin, señaló a su vez que "Rusia está abierta al diálogo, pero en pie de igualdad", para añadir que la cumbre de Ginebra "demostró que solo ese enfoque puede ser fructífero".

UN BALANCE SUPERIOR A LAS EXPECTATIVAS

"Los resultados de la cumbre han sido muy positivos, y debo decir que superaron mis expectativas", dijo a Efe el académico Dmitri Súslov, del Centro de Estudios Internacionales y Europeos de Rusia, experto en relaciones ruso-estadounidenses.



La cumbre de Ginebra, argumentó, ha demostrado que "Rusia y Estados Unidos no quieren un empeoramiento de las relaciones ni una escalada de la confrontación".



Aunque Rusia y EEUU siguen siendo adversarios y mantienen en ocasiones mantienen posturas diametralmente opuestas en asuntos como Ucrania, Bielorrusia Siria, la seguridad europea y mucho otros, "comienzan a entablar una cooperación selectiva o sectorial en una serie de ámbitos", indicó el experto.

RECUPERACIÓN DE LA AGENDA Y PASO HACIA NORMALIZACIÓN DIPLOMÁTICA

Moscú y Washigton - añadió - vuelven a tener una agenda, algo que hace seis meses no existía y que incluye la estabilidad estratégica y la ciberseguridad y, asimismo, han dado un paso hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas.



"Hoy las relaciones se sanean, y hoy el diálogo entre Rusia y Estados Unidos no se ve como algo inadmisible, como un delito, como un traición de los intereses nacionales", apuntó.

Súslov destacó la importancia no solo de que las partes hayan reanudado el diálogo, sino que hayan dado pasos importantes para impulsarlo.



Entre los resultados concretos de la cumbre, señaló el acuerdo de iniciar consultas sobre ciberseguridad y en particular determinados pasos en esa dirección, como la entrega a Rusia por la parte estadounidense de una lista de 16 áreas que no deben ser sometidas a ciberataques.



"Si ambos países consiguen acordar una lista bilateral de tales aéreas será un avance muy importante y un aporte a la disminución de la amenaza de un conflicto bélico", explicó



Por último, el experto destacó la decisión de devolver a sus respectivos puestos a los embajadores de ambos países.



"Confiamos en que este será solo el primer paso hacia la normalización de las relaciones diplomáticas y consulares con Estados Unidos, son importantes no solo en sí mismas, sino también para los negocios y para los contactos entre las personas", añadió.

SE MANTIENE EL REGIMEN DE SANCIONES

Pese su valoración positiva de la cumbre, Súslov indicó que la reanudación del diálogo con Washington no significa que Estados Unidos vaya a aliviar el régimen de sanciones contra Rusia.



"Lo único positivo respecto a las sanciones es que de momento no van a adquirir un nuevo nivel cualitativo, como por ejemplo la desconexión de Rusia del sistema de transferencias internacionales SWIFT o el bloqueo total a las relaciones económicas", opinó.

Según el experto, Washington seguirá imponiendo sanciones como las que ha aplicado hasta ahora y, por tanto, "los resultados de la cumbre de Ginebra no se pueden interpretar como un paso hacia las mejora de las relaciones" entre ambos países.



"No se puede hablar de una mejora de las relaciones, sino de su estabilización y de interacción en sectores donde les conviene a ambas partes", resumió.

