Diplomática de EE.UU. reitera que su país está comprometido con El Salvador

San Salvador, 21 sep (EFE).- La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, reiteró este martes a periodistas que su país está comprometido con la nación centroamericana para "seguir adelante y trabajar en áreas comunes".



Manes participó en una entrevista en un canal local y luego brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a las sanciones impuestas por Estados Unidos a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por "socavar los procesos democráticos".

"Quiero señalar que de nuestra parte, del Gobierno de Estados Unidos, estamos comprometidos con El Salvador y con los salvadoreños, y vamos a seguir tratando de encontrar un camino adelante de trabajar en áreas en común", expresó la diplomática.



Manes enfatizó que Estados Unidos valora la relación que tiene con El Salvador y apuntó que "el hecho de que valoremos la relación no significa que podemos simplemente mirar de otro lado cuando estamos mirando cosas preocupantes".



Recalcó que "lo que estamos mirando de parte de Estados Unidos, nuestro Gobierno y también de los dos lados de nuestro Congreso" es: la consolidación del poder, el debilitamiento de la independencia judicial, ataque a cualquier oposición política, declarar enemigo a cualquier voz u opinión diferente.



Además, un ambiente de miedo donde las personas no quieran decir nada en contra, la creación de "una máquina" de comunicación y propaganda del Estado y un ataque a los medios de comunicación independientes.



"¿De qué país estoy hablando?, eso es para los salvadoreños para decidir. Ya vimos este camino en otros países y eso es difícil decir", acotó.



Agregó que "de nuestra parte tenemos una larga historia con El Salvador y una increíble relación con los salvadoreños (...) creemos en este país, en ustedes pero no podemos mirar de otro lado, mirando todo lo estamos mirando pasar en este país, tenemos que decir algo, tenemos que decir la verdad y aquí estamos".



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, envió al Congreso de la nación norteamericana una actualización de la "Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos".



En esta se incluye a los abogados Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez.



A juicio del Gobierno estadounidense estas personas "socavaron los procesos o las instituciones democráticas".



Los magistrados, entre los que se encuentran un exasesor del Gobierno de Nayib Bukele y un abogado del director de la Policía Nacional Civil (PNC), fuero nombrados el 1 de mayo pasado después de que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, cesara a los jueces que formaban parte de dicha sala.



"Los cinco magistrados están incluidos por aceptar nombramientos directos en la Sala por parte de la Asamblea Legislativa, en un proceso inusual y en aparente contravención a los procesos establecidos en el artículo 186 de la Constitución", indicó la embajada de EE.UU. en un comunicado.



Añadió que "los cinco magistrados anteriores fueron destituidos abruptamente sin causa legítima tras la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa".

"Los Magistrados también socavaron los procesos o las instituciones democráticas al aprobar una controvertida interpretación de la Constitución que autorizaba la reelección del presidente, a pesar de la prohibición expresa en la Constitución de los mandatos consecutivos de la Presidencia", agregó.



En respuesta a las sanciones, el mandatario salvadoreño acusó a Estados Unidos de cometer "injerencia" en la política del país centroamericano.