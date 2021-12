Papa rechaza eliminar la palabra Navidad en un documento de la UE

A bordo del avión papal, 6 dic (EFE).- El papa Francisco consideró un "anacronismo" o un "laicismo aguado" el querer eliminar las referencias a la Navidad que aparecieron en un documento de la Unión Europea (UE) sobre recomendaciones de lenguaje políticamente correcto e inclusivo y que fue posteriormente retirado.



Así se refirió a esta polémica durante la rueda de prensa ante los periodistas en el viaje de regreso de su viaje a Grecia y Chipre.

"Es un anacronismo. En la historia ha habido tantas dictaduras que han intentando hacer esto, como el nazismo o el comunismo. Es una moda, es un laicismo aguado pero esto no ha funcionado", dijo.



La polémica estalló cuando se filtró un documento interno de la UE que llamaba a utilizar un lenguaje inclusivo y no discriminatorio y entre las recomendaciones también estaba la de felicitar las fiestas y no "la Navidad" o también evitar referencias a "Jesús, María o José".



El documento también recomendaba, entre otras cosas, no utilizar en los discursos "Ladies and Gentlemen" ("Señoras y señores") sino una frase más neutral, como "Dear Colleagues" ("queridos colegas").



Finalmente, la comisaria para la Igualdad, Helena Dalli, anunció en Twiiter que era un documento "no maduro y que no cumple los estándares de calidad de la Comisión".



"Las recomendaciones claramente necesitan más trabajo por lo que retiro el documento y trabajaremos más sobre él", añadió Dalli tras las quejas de muchos políticos europeos.

Francisco añadió que la UE tiene que volver "al ideal de los padres fundadores de la unidad y no abrir el camino a las colonizaciones ideológicas porque podría dividir a los países y hacer fracasar la UE".



Añadió que cree que no era la intención de la UE, pero pidió "estar atentos a estas cosas" y "respetar la singularidad de cada país".